19 января 2026 в 14:40

В Пензе начали проверку после гибели иностранного гимнаста

В Пензе назначили экспертизу спортинвентаря после гибели гимнаста из Индонезии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Экспертиза технического состояния спортивного инвентаря назначена в рамках расследования гибели 19-летнего спортсмена из Индонезии на сборах в Пензе в сентябре 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя контрольно-следственного отдела СУ СК России по области Олега Ключникова. Проверка должна установить возможные нарушения при организации тренировочного процесса.

Назначены судебные экспертизы, в том числе по техническому состоянию спортивного инвентаря, на котором [тренировался гимнаст]. Экспертизы должны быть готовы в феврале — марте, тогда мы дадим окончательную юридическую оценку действиям или бездействию должностных лиц, которые были ответственны за подготовку спортивных мероприятий и за организацию самого тренировочного процесса, — сказал Ключников.

По данным следствия, 13 сентября 2025 года индонезийский гимнаст, находившийся на тренировочных сборах в Пензе вместе с тренером, получил травму шеи во время выполнения упражнения на перекладине и упал в яму с поролоновым наполнителем. Пострадавшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он скончался от полученной травмы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее сообщалось, что бывший нападающий московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин найден мертвым в липецком микрорайоне Елецкий. Там отметили, что спортсмену было 56 лет. Шамрин пошел прогуляться вечером и не вернулся домой, его всю ночь искали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Известно, что футболист в последние годы страдал от неврологического заболевания. Других подробностей не указано.

