17 января 2026 в 23:48

Известный экс-футболист «Локомотива» найден мертвым

Умер экс-нападающий московского «Локомотива» Артур Шамрин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Артур Шамрин, бывший нападающий московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга», найден мертвым в липецком микрорайоне Елецком, сообщили в Telegram-канал липецкого клуба. Там отметили, что спортсмену было 56 лет.

Тело одного из главных талантов липецкого футбола Артура Шамрина было обнаружено в микрорайоне «Елецком». Смерть отца нам подтвердил его сын Сергей, — указали в пресс-службе.

Уточняется, что Шамрин пошел прогуляться вечером и не вернулся домой, его всю ночь искали добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». При этом известно, что футболист в последние годы страдал от неврологического заболевания. Других подробностей не указано.

До этого белорусский композитор Виктор Копытько умер на 70-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Копытько известен как автор музыки к фильмам «В июне 41-го» и «Княгиня Слуцкая». Он сотрудничал со студией «Беларусьфильм» с 1978 года, написал музыку для десятков кинокартин и театральных постановок. Композитор считался одним из значимых представителей белорусской композиторской школы.

До этого бывший посол СССР во Вьетнаме Дмитрий Качин умер на 97-м году жизни. Он руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали смерть Качина невосполнимой потерей.

Локомотив
Липецк
футболисты
спортсмены
