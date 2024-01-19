Светлана Хоркина: «Одна сторона любой медали красивая, вторая — так себе»

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Светлана Хоркина

19 января двукратной олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Светлане Хоркиной исполняется 45 лет. Перед своим днем рождения прославленная спортсменка в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказала о создании собственных гимнастических шоу и вспомнила о своей первой Олимпиаде в Атланте. Олимпийская чемпионка также поделилась опытом в преодолении последствий травм.

«Вся жизнь — борьба, а цель в ней — наша победа»

— 19 января вы будете праздновать юбилей. Есть ли какие-то особенные чувства по этому поводу?

— Уже 45 лет я отмечаю свой день рождения в Крещение. Великолепно красивый православный праздник. Безумно благодарна родителям и небесной канцелярии за то, что именно в этот день я появилась на свет. Чувства в этот праздник особенные: в первую очередь я всегда говорю спасибо родителям за то, что они сделали все возможное, чтобы подарить мне жизнь, а небесной канцелярии — за то, что она дала мне такой шанс творить добро на земле.

— Как собираетесь праздновать день рождения?

— Я праздную день рождения, как обычные люди: собираются близкие, родные и друзья, те, с кем я иду по жизни уже долгое время. Только они.

— Илья Авербух делал в честь своего юбилея шоу. Не хотелось чего-то подобного?

— У Ильи было действительно красивое представление. Но у меня не юбилей, а круглая дата. Поэтому я буду готовиться и в 50 лет с божьей помощью постараюсь сделать красивое и яркое юбилейное шоу, куда придут все мои друзья, коллеги по спорту. Я буду счастлива, если получится красивый праздник — не только для меня, но и для всех любителей спортивной гимнастики и в целом гимнастических видов спорта.

— Осенью у вас прошла премьера шоу «Дуэль». Как вообще возникла идея его поставить?

— Это второе шоу с нашей командой. Вообще мы хотим сделать трилогию. Здесь все будет зависеть от финансовых и человеческих возможностей. Постараемся, чтобы и в этом году были красивые мероприятия.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Светлана Хоркина

Что касается «Дуэли», когда захотелось познакомить нашего любимого зрителя с эмоциями спортсмена, которые сопровождают его на протяжении всей карьеры, оказалось, что это касается не только самого атлета, а вообще каждого человека. Дуэль — это поединок. Хочется сказать: вся жизнь — борьба, а цель в ней — наша победа. Прежде чем достичь высоких результатов, надо побороть, преодолеть себя. Из маленьких побед складывается большая. Поэтому, как мне кажется, по крайней мере по откликам, «Дуэль» понравилась больше, чем первое шоу. Оно называлось «Восхождение» и было основано на реальных событиях моего восхождения на олимп. Я очень рада, что «Дуэль» также завоевала сердца нашего любимого зрителя. Мы и дальше будем стараться радовать любителей спорта театрализованными гимнастическими шоу.

— Чем вы хотите удивить в последнем шоу из вашей трилогии?

— Над названием третьего шоу мы еще думаем, хочется, чтобы оно сразу привлекало внимание тех, кто хочет купить билет и прийти на наш спектакль. Мы сейчас в работе — у нас практически нет перерывов между шоу, есть запросы и на повторы предыдущих. У нас были аншлаги, но большое количество людей все равно не смогло попасть. Хотелось бы, чтобы все дети России увидели наши красивые и уникальные спектакли. Очень хочется и по регионам поездить.

«Шоу помогают спортсменам поддерживать форму»

— В фигурном катании проводится много шоу — от ледовых спектаклей до обычных показательных выступлений. В каком направлении лучше двигаться в гимнастике?

— В фигурном катании действительно много шоу, там раньше начали делать телевизионные проекты, такие как «Ледниковый период». Гимнастика только в начале подобного пути. Но я уже много лет назад, будучи еще действующей гимнасткой, выступала на показательных выступлениях в разных городах Америки. Тем самым мы популяризировали спортивную гимнастику в США. Сегодня мы подошли к этому и в России, наше общество созрело и осознало, что можно в целях популяризации спортивной гимнастики делать не только мастер-классы, но и такие театрализованные спортивно-гимнастические шоу.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Светлана Хоркина на своем шоу «Восхождение» во Дворце гимнастики Ирины Винер

— Кто принимает участие в ваших шоу?

— Помимо гимнастов в шоу представлено более 15 видов спорта, более 350 участников. Это не только наши великие чемпионы, призеры, победители разного уровня международных соревнований. Самое главное, что у нас выступают воспитанники детско-юношеских спортивных школ. Если мы делаем программу в Москве, то в большей степени это ученики московских школ, хотя есть и представители разных субъектов Российской Федерации. Если мы делаем шоу в Петербурге, то это в большей степени дети из петербургских школ.

— Шоу помогает в подготовке к соревнованиям?

— Когда мы делаем программу, мы подразумеваем еще и соревнования. Такая соревновательная форма необходима для наших спортсменов в условиях санкций, когда нас не пускают выступать на международных турнирах, но старты все равно нужны. Поэтому я считаю, что это не замена, это популяризация вида спорта. Это в хорошем смысле раздражает психологию наших спортсменов, потому что они перед выходом на шоу тоже волнуются.

На таких выступлениях много зрителей, есть телевидение, все это снимается. Да, за ошибку на шоу тебя не будут судить строго, может быть, зрители даже не поймут, что ты ошибся или что какой-то элемент не получился, все это обыгрывается. Но все же это очень помогает спортсменам поддерживать спортивную форму. Для меня это очень важно. Поэтому, подразумевая соревнования, мы делаем шоу.

— Постановщики ледовых шоу привлекают к спектаклям представителей других видов спорта, в том числе гимнастов. Можно ли в гимнастическое шоу позвать фигуристов?

— Интересный вопрос. У Ильи Авербуха был подобный опыт: он делал шоу, которое называлось «Лед и пламень». Пока не буду забегать вперед, но такой опыт есть. Думаю, он замечательный. Дальше пока не буду ничего рассказывать (улыбается).

Фото: Станислав Красильников/ТАСС Светлана Хоркина

«На Олимпиаде в Атланте золото должна была взять Россия»

— Первое золото Олимпиады вы завоевали в Атланте-1996. Чем вам запомнились те Игры?

— Это была моя первая Олимпиада, мне было 17 лет. Те Игры запомнились масштабом: я не знала, что такое Олимпиада, как себя там вести, что такое Олимпийская деревня, кто будет представителями стран, которые я даже на карте еле нашла потом.

Это, конечно, вселенские игры: и участники из разных стран, и Олимпийская деревня, там все так красиво, грандиозно! И, конечно, первая золотая медаль — это исполнение детской мечты. В большей степени Игры запомнились этим.

Были и неприятные истории — если вы помните, взрывы (речь о теракте в Олимпийском парке. — NEWS.ru). Порой было даже немножко страшно. Но это меньше ощущалось, потому что благодаря масштабу этих вселенских игр и всему новому, что там происходило, я практически не замечала какого-то негатива или каких-то нестандартных ситуаций.

— В командных соревнованиях в Атланте наши девушки завоевали серебро, а золото взяли американки. В соревнованиях в опорном прыжке американская спортсменка получила травму лодыжки и выполняла его с болью. После этого ее в слезах унесли в раздевалку. Помните тот момент?

— Конечно, помню, как американская гимнастка Кэрри Страг заканчивала соревнования опорным прыжком со своей командой. На тот момент я думала, что все-таки российская сборная была сильнее. Я считаю, что золото должны были взять мы. Если бы Игры не были в Америке, то команда России была бы первой.

Фото: Роберт Максимов/ТАСС США. Штат Джорджия. Атланта. Гимнастки Эми Чоу из США, завоевавшая второе место, Светлана Васильевна Хоркина из России, завоевавшая первое место, и Би Вэньцзин из Китая, завоевавшая третье место в индивидуальных соревнованиях на брусьях

— У вас и у самой были тяжелые травмы, например на Олимпиаде-2000. Как удавалось с ними справляться?

— Профессионального спортсмена периодически сопровождают травмы. С нами всегда рядом врачи. У нас лучшее медицинское обеспечение, лечение, реабилитация. Поэтому мы работаем с огромной командой, которая помогает восстанавливаться после травм.

Эту работу замечают не все. Все видят красочные костюмы, яркие выступления, победы, награды, медали. Но у любой медали есть две стороны. Одна сторона очень красивая, вторая — так себе. Требуется кропотливая работа при подготовке спортсмена для достижения самых высоких результатов.

Бывает всякое. Но самое главное — не зацикливаться на этом. Как говорил мой тренер, чтобы начать тренировку, надо подготовить снаряд и пройти все этапы безопасности. Поэтому грамотное распределение нагрузки, внимательное отношение всего персонала, который обеспечивает подготовку спортсмена, — это целая комплексная работа, которая позволяет спортсмену порой пройти большой и очень сложный путь от начала до восхождения на олимп без травм, такое тоже бывает, но редко.

Фото: Игорь Уткин; Павел Петров/ТАСС/Canon Светлана Хоркина, ОИ-2000

«Я готовилась к своей первой Олимпиаде 13 лет»

— Насколько Олимпиада отличается от других соревнований?

— Нам вложили в голову, что наивысшая цель у спортсмена — это Олимпийские игры. И хорошо еще бы и выиграть их. Но если ты профессиональный спортсмен, то ко всем соревнованиям ты готовишься практически одинаково. Есть некоторые особенности, если турниры проходят в Австралии, Америке или в Японии, где есть большая разница во времени.

Но все же подготовка профессионального спортсмена высокого уровня практически не отличается, неважно, Олимпиада это или чемпионат мира. Есть план работы, он для каждого спортсмена индивидуален. Оценивается, в каком состоянии находится атлет, имеются ли у него травмы, собираются оценки разных специалистов и подбирается конкретная программа для того, чтобы спортсмен достиг наивысшего результата на тех или иных соревнованиях.

Что касается атмосферы, то на Олимпиаде, конечно, огромное количество людей. Там особенная атмосфера, которую ни с чем не сравнить. Есть много разных составляющих, может, даже психологических. Весь мир приезжает на Игры, и каждый зритель болеет за представителя своей страны.

Олимпиада проводится раз в четыре года. Но на подготовку к ним уходит гораздо больше времени. Я, например, готовилась к своим первым Играм с 4 до 17 лет, то есть в сумме 13 лет. Все было поставлено на кон ради золотой медали, ради того, чтобы осуществилась детская мечта. Мечта каждого спортсмена — поучаствовать в Олимпиаде. Для меня целью всегда была победа.

Фото: Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Светлана Хоркина

— Общаетесь ли вы с кем-то из соперниц, с кем соревновались 20 лет назад?

— Я со всеми дружу и могу общаться с любым человеком. Мне нечего стесняться, нет причин не иметь контакта. Если будет у кого-то желание, то я готова поддерживать общение.

— Российские спортсмены не выступают на международной арене уже два года, но в теннисе практически ничего не изменилось. Спортсмены играют на всех турнирах, только без флага. Что вы думаете об этой практике?

— В теннисе немного другие правила и другой порядок. Если у них есть возможность, пусть выступают. У них так исторически принято, поэтому они продолжают соревноваться.

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