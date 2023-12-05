Взвешивание — это абьюз: как издеваются над гимнастками, что надо изменить

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Британский адвокат Энн Уайт провела расследование и выпустила доклад на 300 страницах об издевательствах над спортивными гимнастками. Теперь тренер не может взвешивать своих подопечных, если не получил согласия. Также никто не будет запрещать спортсменам выходить в туалет и пить столько воды, сколько им нужно, во время тренировки. Почему началось разбирательство и на что жаловались гимнастки — в материале NEWS.ru.

На что жаловались британские гимнастки

Летом 2020 года Федерация гимнастики Великобритании сообщила о получении более 400 заявок от спортсменок с жалобами на абьюзивное поведение со стороны тренеров и персонала. Расследование поручили адвокату Энн Уайт, которая специализируется на вопросах по психологическому и физическому насилию.

Через два года она предоставила отчет, в котором подробно описывает, как более сотни тренеров злоупотребляли полномочиями. Основные проблемы — травля, унижение человеческого достоинства, тренировки при наличии серьезных травм, газлайтинг (психологическое насилие), применение физической силы. Оказалось, что за пять лет Федерация гимнастики Великобритании получила более полутора тысяч жалоб.

От чего пострадали британские чемпионки мира

Жертвами стали не только начинающие гимнастки, но и те, у кого есть международные титулы. Еще до отчета Уайт призеры чемпионатов мира Бекки и Элли Дауни рассказывали о насилии в этом виде спорта. По словам сестер, тренеры очень требовательно относились к их весу.

Элли утверждала, что не ела и не пила за день до взвешивания. По ее словам, тренер надеялась, что обезболивающие препараты были препаратами для похудения. Диетолог попросила Элли каждый день присылать фотографии в нижнем белье, чтобы проверять вес гимнастки. Один раз спортсменку заставили сбросить шесть килограммов за две недели, пригрозив «последствиями».

Фото: Mateusz Slodkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Элли Дауни

С какими еще издевательствами сталкивались гимнастки в Великобритании

Британских гимнасток разного возраста наказывали, если они просили выпустить их в туалет: спортсменок заставляли лазить по канату. В некоторых случаях девушкам разрешали выйти всего на пару минут, но этого времени им не хватало.

Гимнастки говорили, что сталкивались с чрезмерной растяжкой на тренировках. По их словам, часто двое взрослых людей сильно давили на них, например, во время шпагата. Это приводило к травмам связок.

Одна из известных гимнасток заявила адвокату Уайт, что ее заставляли стоять на бревне два часа. Тренеры наказали девушку, так как она боялась выполнить элемент, который ей говорили делать. Другая спортсменка утверждала, что иногда специалисты привязывали своих подопечных к брусьям, что приводило к еще большему стрессу.

По словам гимнасток, психологическое насилие тоже было — тренеры могли кричать, обзывать их, постоянно указывать на лишний вес. Например, часто девушкам запрещали есть и пить, заставляли их носить водонепроницаемую одежду и грузы на руках и ногах, чтобы они быстрее похудели.

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press Бекки Дауни

Кого из гимнастов теперь нельзя взвешивать в Великобритании

В отчете Энн Уайт также были некоторые предложения по исправлению ситуации. Федерации и другим органам управления нужно было рассматривать каждую заявку по отдельности. Всех специалистов, работающих с гимнастками, обязали пройти обучение по взаимодействию с воспитанниками. В каждом клубе должен был появиться психолог, к которому могли обратиться спортсменки.

На днях на сайте Федерации гимнастики Великобритании появилось сообщение, что теперь запрещается взвешивать спортсменок без их согласия. Во время этого процесса должен присутствовать практикующий врач.

«Взвешивание гимнастов всегда должно быть их выбором и должно проводиться только квалифицированными учеными в области спорта или практикующими врачами с учетом научного обоснования для проведения этой процедуры. Взвешивать разрешено только гимнастов старше 10 лет, данные о весе всегда должны комбинироваться с другими измерениями. Тренеры не должны взвешивать гимнастов», — говорилось в тексте.

Генеральный директор Федерации Сара Пауэлл выразила благодарность всем, кто разрабатывал новые правила обращения с гимнастами. По ее словам, это только первые шаги и реформы продолжатся.

«Прежде всего мы заботимся о гимнастах как о людях, и эта новая политика ясно дает понять, что самое важное в гимнастике — это благополучие тех, кто ею занимается», — заявила Пауэлл.

Фото: british-gymnastics.org Генеральный директор Федерации Сара Пауэлл

Какие еще изменения ввела Федерация гимнастики Великобритании

Помимо добровольного взвешивания в документе указаны еще два требования. Гимнасты могут пить воду во время тренировок в том количестве, которое им требуется. Если спортсмену нужно в туалет, тренер не может ему запретить выйти.

Что касается образования, то теперь запрещено требовать, чтобы атлет пропускал уроки в школе ради тренировок. Гимнастические занятия у детей младше 12 лет не должны быть запланированы во время учебы. Подростки, которые старше этого возраста, могут не ходить в школу из-за тренировок только в исключительных случаях.

Что планирует изменить Федерация гимнастики Великобритании

Следующие правила, которые должна опубликовать Федерация гимнастики Великобритании, должны изменить ситуацию с чрезмерными нагрузками на тренировках, травмами и болью из-за перенапряжения. Подобный регламент разрабатывался совместно со спортсменами, их родителями и тренерами.

Чтобы лучше объяснить подобные положения, планируется провести серию вебинаров и очных мероприятий для всех заинтересованных. Все школы и клубы на территории Великобритании обязаны придерживаться новых правил. На всех соревнованиях, проводимых Федерацией, будут соблюдать эти требования.

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