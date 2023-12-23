Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию Винер CAS зарегистрировал апелляцию Винер по решению GEF о ее отстранении

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Ирина Винер

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал апелляцию от президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер после ее двухлетнего отстранения, сообщает пресс-служба CAS. Как передает ТАСС, речь идет о решении апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF).

Апелляционный трибунал GEF в конце октября принял решение оставить в силе двухлетнее отстранение Винер от работы в рамках международных соревнований. Отстранение продлится до 5 марта 2025 года.

Ранее Винер заявила, что намерена обжаловать решение трибунала. Она также назвала позором возможность выступления российских гимнасток без флага и гимна на международных соревнованиях. Винер подчеркнула, что для России будет унизительным участие ее спортсменов в соревнованиях без соответствующих национальных атрибутов и российские гимнастки никогда не поедут на такие состязания.

Также Винер ранее раскритиковал залы в США, в которых приходится тренироваться американским спортсменам. Она заявила, что пока российские атлеты занимаются в шикарных условиях, их коллегам из-за океана приходится довольствоваться «овощными базами». Такое впечатление у Винер сложилось во время посещения Штатов с одной из гимнасток.