«Будет позор»: Винер о выступлениях российских гимнасток без флага и гимна Винер: выступление гимнасток без флага и гимна унизительно для России

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Российские гимнастки не будут выступать на международных соревнованиях без флага и гимна, заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. По ее словам, которые приводит Telegram-канал «Пул № 3», участие в состязаниях на таких условиях позорно для отечественных спортсменок.

Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме <...> Это будет позор, если мы поедем на международные старты, — сказала Винер.

Она добавила, что считает унизительным для России участие ее спортсменов в соревнованиях без флага и гимна. Виннер подчеркнула, что российские гимнастки на такие состязания не будут ездить никогда.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил, что допуск российских спортсменов в нейтральном статусе до Олимпиады-2024 в Париже дает надежду на полноценное возвращение на международные соревнования. При этом условия допуска он счел неприемлемыми.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до летних Олимпийских игр в Париже в 2024 году. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. На Играх будет запрещена символика России и Белоруссии, а также к участию не допустили спортсменов и тренеров, имеющих контракт с вооруженными силами или агентствами национальной безопасности.