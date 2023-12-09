Сложные операции, роман с Утяшевой, две дочери: где сейчас Алексей Ягудин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Ягудин

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин продолжает работу, несмотря на завершение карьеры. Чем он занимается сейчас, как связан с фигурным катанием?

Чем известен Ягудин

Ягудин родился 18 марта 1980 года в Ленинграде. Спортсмен впервые вышел на лед в возрасте четырех лет сначала под руководством Александра Майорова, а затем — Алексея Мишина. В 13 лет Ягудин занял четвертое место на своем первом чемпионате мира среди юниоров, а в 1996 году выиграл эти соревнования.

Под руководством Мишина фигурист занял третье место на чемпионате мира 1997 года, выиграл чемпионат Европы 1998 года, показал пятый результат на Олимпийских играх в Нагано и стал чемпионом мира в 1998 году.

В 1997 году Ягудин окончил школу с серебряной медалью и поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. Спустя год он перешел от Мишина к тренеру Татьяне Тарасовой и переехал в США.

«В конце июля, по окончании турне, я отправился в Москву для встречи с Татьяной Анатольевной. Увидев меня, она воскликнула: «Боже! Как ты растолстел!» Еще бы! В турне я мало в чем себе отказывал, особенно во вкусной еде. Тарасова заметила встревоженное выражение моего лица и поспешно добавила: «Не беспокойся. От лишнего веса мы избавимся», — писал спортсмен в своей книге «HAPROЛOM».

Ягудин — один из самых титулованных российских фигуристов, он является четырехкратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. Его номер «Человек в железной маске», исполненный на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити считается эталоном среди одиночников. Фигурист выступал до 2003 года, после чего объявил о завершении спортивной карьеры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин

Какая операция была у Ягудина

В 2007 году спортсмен перенес операцию по замене правого тазобедренного сустава. После этого он заявил, что хочет вернуться в любительский спорт, но во время подготовки к возвращению столкнулся с новыми травмами — на выступлении в Германии не смог закончить выступление и его унесли со льда.

В октябре 2023 года Ягудин перенес операцию на коленях. Спортсмен лечился в Германии. Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух в интервью «Газете.Ru» рассказал, что операция прошла удачно.

«Он уже приседает и делает другие упражнения. В начале декабря должен с разрешения врачей начать выходить на лед. Надеемся, что он скоро снова будет порхать надо льдом и все будет хорошо с точки зрения болевых ощущений», — сказал спортсмен, добавив, что его коллега всегда катался через боль.

Что известно о личной жизни Ягудина

Спортсмен был замечен в компании многих женщин. Ягудин находился в отношениях с фигуристкой Еленой Бережной, которой едва не сделал предложение, а также гимнасткой Яной Батыршиной, певицей Александрой Савельевой, трехкратной чемпионкой США Киоко Ина и другими. Кроме того, спортсмен встречался с гимнасткой Ляйсан Утяшевой — они начали встречаться после серьезной травмы девушки.

«Мы встретились в ресторане. Я пришла в ярко-розовом костюме, а он принес ярко-розовые розы. Это был знак судьбы. Ухаживал Леша красиво: когда бывал в Москве, назначал свидания, а в разлуке присылал трогательные эсэмэски. Например, в восемь утра пишет мне из Питера: „Что ты любишь на завтрак?“ Я из Москвы отвечаю: „Омлет“. Он пишет: „Хорошо, приготовлю омлет, я его тоже люблю“», — откровенничала гимнастка в интервью «7 дней».

Роман продлился недолго. Как рассказывала Утяшева, Ягудин улетел в США, где «быстро нашлись девушки, пожелавшие скрасить его одиночество».

Единственной женой фигуриста стала олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Они сошлись во время совместной работы в ледовом шоу. В ноябре 2009 года у пары родилась дочь Елизавета, а в 2015 году — дочь Мишель. Брак спортсмены зарегистрировали лишь в 2016 году.

В одном из интервью Тотьмянина рассказывала, что Елизавета отлично учится в школе, ходит на дополнительные занятия, но не занимается фигурным катанием. Мишель же с удовольствием ходила на гимнастику, танцевала, пела и рисовала.

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