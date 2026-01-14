«Легенда № 17»: как Валерий Харламов стал звездой мирового хоккея

14 января 1948 года родился великий советский хоккеист Валерий Харламов. Весь мир восхищался игрой «легенды № 17». Какое заболевание обнаружили у него в детстве, как нападающий стал героем Суперсерии-1972, что известно о его гибели в возрасте 33 лет — в материале NEWS.ru.

Что известно об испанских корнях хоккеиста Харламова

Харламов родился в Москве. Его отец Борис работал слесарем на заводе «Коммунар». Мать хоккеиста Бегонита Кармен Ориве-Абад родилась в Бильбао. Она переехала в СССР в 1937 году в разгар гражданской войны в Испании. На тот момент девушке было 12 лет. Во время Великой Отечественной войны Ориве-Абад работала токарем на авиационном заводе в Тбилиси, затем перебралась в Москву и была лаборантом на заводе «Коммунар», где познакомилась с будущим мужем.

Харламов унаследовал черты обоих родителей. Доброту, открытость, душевную теплоту, терпение, стойкость и чувство долга — от отца. От матери он получил такие черты характера, как независимость, твердость, эмоциональность, координацию и пластичность, любовь к музыке и танцам.

В 1956 году Ориве-Абад уехала с детьми — восьмилетним Валерой и шестилетней Татьяной — в Испанию, где проживали ее родители. Харламов начал ходить в школу в Бильбао. Затем женщину пригласили на радио, чтобы рассказать о якобы невыносимой жизни в СССР. Она отказалась и вернулась с детьми в Москву.

Какую болезнь обнаружили у Харламова в детстве

При рождении вес Харламова составлял менее трех килограммов. В детстве он часто болел, а в 13 лет подхватил ангину. Харламов не смог быстро вылечиться, у него начались серьезные осложнения. Врачи обнаружили у будущей звезды хоккея ревматический порок сердца. Болезнь сильно сказалась на здоровье Валерия — правые рука и нога были частично парализованы. Для восстановления он проходил в течение нескольких месяцев лечение и курсы санаторной реабилитации. Харламова освободили от занятий физкультурой, запретили поднимать тяжести и любые подвижные игры.

Нападающий сборной команды СССР по хоккею Валерий Харламов, 1969 год Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Валерию удалось вылечиться — ему помогли в том числе специалисты из Красного Креста. Впоследствии Харламов выдерживал запредельные физические нагрузки, которые практиковал в ЦСКА знаменитый тренер Анатолий Тарасов. При обследовании от порока сердца не осталось и следа.

«Почему Валерку вся страна любила? Все знали его историю. И испанскую, так отличавшую его от всех остальных. И о том, что в детстве он тяжело болел и его даже парализовало. А он после этого смог встать на ноги и превратиться в великого хоккеиста. Отнялись правая рука и левая нога. Где-то на месяц. Было очень большое опасение, что он может стать инвалидом. В больнице ему все восстанавливали. Мы жили в коммунальной квартире на 25 человек. И все соседи знали, что Валера болеет, ему нужны тишина и покой. Оберегали вы себе не представляете как», — рассказывала в интервью «Спорт-Экспрессу» его сестра Татьяна.

Как Харламов стал великим хоккеистом

Спустя год после болезни Харламова его отец тайком от матери отвез сына в хоккейную секцию на Ленинградском проспекте. Мальчишек просматривал второй тренер ЦСКА Борис Кулагин. В секцию брали хоккеистов не старше 13 лет, поэтому Валерию пришлось соврать по поводу своего возраста.

Валерий сразу впечатлил тренеров. Позднее в секции узнали, что Харламову запрещено заниматься спортом. Кроме того, вскрылся его обман с возрастом, но отчислять талантливого игрока не стали.

Первым тренером Харламова стал Виталий Ерфилов. Попав в команду, Валерий сразу стал выделяться среди сверстников. На площадке он был самым шустрым и сообразительным, великолепно катался на коньках, забивал больше всех и пользовался авторитетом у партнеров. Ерфилов и Кулагин уговаривали Тарасова взять Харламова в главную команду ЦСКА. Тренер не раз просматривал хоккеиста на молодежных турнирах.

«Это же конек-горбунок! Зачем нам еще один метр с кепкой?» — говорил Тарасов про Харламова.

Валерий Харламов, Владимир Петров, Борис Михайлов Фото: Russian Archives/Global Look Press

Тем не менее Ерфилов и Кулагин уговорили тренера дать шанс нападающему. Чтобы попасть в ЦСКА, Харламову пришлось бросить институт физкультуры и пойти на срочную службу в армию.

О нагрузках на предсезонке у Тарасова ходили легенды. На сборах в Кудепсе в 07:00 хоккеисты бегали на пляж и должны были в течение часа бросать в море неподъемные валуны, доставать их из воды и снова кидать. В 11:00 нужно было взобраться на крутую гору с товарищем на плечах. Харламов выдержал все нагрузки и нарастил мышечную массу, но Тарасов решил отправить хоккеиста в «Звезду» из Чебаркуля. В 40 матчах Валерий забросил 34 шайбы. Команда заняла первое место в своей зоне и вышла во Вторую лигу.

Тарасов решил дать Харламову еще один шанс. Сезон 1968/1969 стал первым полноценным для Валерия в ЦСКА. Он забил 37 голов и сделал 12 результативных передач в 42 матчах. Во время одной из первых игр Харламова в составе ЦСКА его мать так сильно возмущалась решениями судей и грубыми приемами соперников, что ее прямо со стадиона забрали в милицию. Больше Бегонита не ходила на стадион и смотрела матчи сына по ТВ.

В октябре 1968-го Тарасов создал знаменитую тройку нападения: Борис Михайлов — Владимир Петров — Харламов. В следующем году это сочетание дебютировало на чемпионате мира в Стокгольме. Втроем они забросили 21 шайбу, на счету Харламова — шесть голов и семь результативных передач. Сборная СССР стала чемпионом мира.

«Каждый выход Валерия на лед был праздником для болельщиков. Наши соперники не знали, что делать, чего ждать от него. Чем сильнее был противник, тем сильнее проявлялись его сильные качества. Сложно сказать, что у Валерия было главным козырем — скорость, обводка, единоборства, видение площадки, завершение атаки или быстрота мышления. Знаю, что он не любил играть против тех, кто был намного слабее. И всегда здорово играл с сильными соперниками. Это касалось не только игр за сборную, но и за наш клуб», — вспоминал Михайлов.

Валерий Харламов, Борис Михайлов, Владимир Петров Фото: Russian Archives/Global Look Press

Харламов является двукратный олимпийским чемпионом (1972, 1976) и 11-кратным победителем первенств СССР. Он восемь раз побеждал на чемпионатах мира. Харламова дважды признавали лучшим хоккеистом СССР (1972, 1973). Он получил прозвище «Легенда № 17» — такой был номер на форме хоккеиста.

Как хоккеист Харламов стал звездой Суперсерии-1972

2 сентября 1972 года прошел первый матч Суперсерии между СССР и Канадой. Игра состоялась в Монреале в присутствии 18 тыс зрителей. Канадцы забросили первую шайбу в ворота Владислава Третьяка уже на 30-й секунде. Через шесть минут в его в ворота был забит второй гол, и на стадионе заиграл похоронный марш.

Выдержав стартовый натиск канадцев, советские хоккеисты выровняли матч. Стало очевидно, что во многих компонентах они не уступают хозяевам, а в коллективной игре даже превосходят. До конца первого периода сборная СССР сравняла счет. Главным героем встречи стал Харламов, сделавший дубль во втором периоде. Канадские профессионалы были разгромлены на собственной площадке в первой игре со счетом 7:3. Стадион провожал советскую сборную аплодисментами. После этой встречи о Харламове заговорил весь мир.

В СССР с размахом праздновали историческую победу сборной. В Канаде советские хоккеисты проиграли лишь один матч из четырех (две победы и одна ничья. — NEWS.ru). Серия продолжилась в Москве. Канадцы начали «охоту» за лучшими советскими хоккеистами, чтобы вывести их из игры.

«Валерку рубили, словно топором, во все части тела. Бобби Кларк от злости и отчаяния рубанул Харламова крюком клюшки в область лодыжки. Повреждение оказалось очень тяжелым. Когда Валера ехал от дальнего борта к скамейке запасных, за ним тянулся кровавый след», — вспоминал участник матча Евгений Мишаков.

Много лет спустя помощник старшего тренера сборной Канады Джон Фергюссон заявил, что велел Кларку ударить Харламова по лодыжке. По его мнению, только так можно было остановить «Легенду № 17». Харламов не смог сыграть в следующем матче из-за травмы.

Канадцы выиграли все три встречи в Москве и оказались сильнее в Суперсерии (четыре победы против трех у сборной СССР). Несмотря на поражение, лучшие советские хоккеисты Третьяк, Михайлов, Петров, Александр Мальцев, Александр Якушев, Александр Рагулин и Харламов стали народными героями, прославившими свою страну.

Валерий Харламов (слева) во время матча на XI зимней Олимпиаде в Саппоро Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Как погиб хоккеист Харламов

В 1976 году Харламов женился на Ирине Смирновой, с которой познакомился в ресторане «Россия». У них родились двое детей — Александр и Бегонита.

В 1976-м Харламов попал в ДТП. Спортсмен получил тяжелые травмы, но сумел восстановиться и вернуться в хоккей. Харламов завершил карьеру в 1981-м, так и не сыграв на Кубке Канады.

Харламов погиб 27 августа того же года в автомобильной аварии. Трагедия произошла в 07:00 на 74-м километре Ленинградского шоссе. В тот день он возвращался с дачи в Покровке вместе с женой и ее двоюродным братом в Москву. По одной из версий, супруга, сидевшая за рулем «Волги», не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге. Машину занесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком. Удар был настолько сильным, что «Волгу» отбросило в кювет. Все погибли на месте.

Существует другая версия причины ДТП. Накануне на дороге проводились ремонтные работы. После укладки свежего асфальта на его поверхности могла остаться тонкая масляная пленка, из-за которой покрытие стало скользким. Более того, после ремонтных работ образовался выступ высотой около 5 см, что могло спровоцировать занос автомобиля и его выезд на встречную полосу. В момент аварии стрелку спидометра заклинило на отметке 110 км/ч, но в официальном протоколе была указана скорость 60 км/ч. С этой цифрой согласны друзья семьи Харламовых, потому что Ирина была неопытным водителем и не ездила быстро.

31 августа погибших похоронили на Кунцевском кладбище. Проститься с Харламовым пришли тысячи людей. Хоккеисты сборной СССР принимали участие в Кубке Канады в Виннипеге, поэтому не смогли присутствовать на похоронах. В финале советская сборная разгромила канадцев со счетом 8:1.

На 74-м километре Ленинградского шоссе в 1991 году Харламову установили памятник, на котором написано: «Здесь погасла звезда русского хоккея».

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР, нападающий хоккейной команды ЦСКА Валерий Харламов Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В 2005-м нападающего ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Он стал вторым после Третьяка игроком, не игравшим в Национальной хоккейной лиге, но удостоившимся такого признания. В 2017 году на Аллее спортивной славы в «Лужниках» появился памятник Харламову.

Сын прославленного нападающего не достиг больших успехов как игрок. Александр работал генеральным директором хоккейного клуба «Ветра» из Вильнюса и заместителем спортивного директора ЦСКА. Кроме того, он занимал должность гендиректора нижегородского «Торпедо». С мая 2025 года Александр является гендиректором тольятинской «Лады». Он женат и воспитывает сына Валерия, названного в честь знаменитого хоккеиста.

Бегонита также связала свою жизнь со спортом. Она стала мастером спорта по художественной гимнастике и получила образование по специальности тренера. Дочь легендарного хоккеиста вышла замуж и родила двух дочерей.

