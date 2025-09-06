Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:47

Умер легендарный хоккеист-участник Суперсерии-1972

В Канаде умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден

Кен Драйден Кен Драйден Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Легендарный вратарь «Монреаль Канадиенс» и сборной Канады Кен Драйден умер на 79-м году жизни, сообщила пресс-служба клуба, выразив соболезнования семье хоккеиста. Отмечается, что причиной смерти стала онкология.

Кен Драйден был выдающимся спортсменом, но он также был выдающимся человеком. За маской скрывалась невероятная личность, и его наследие в нашем обществе выходит за рамки нашего спорта, — заявил президент «Монреаля» Джефф Молсон.

Драйден вошел в историю хоккея, выиграв шесть Кубков Стэнли и став пятикратным обладателем «Везина Трофи» как лучший вратарь сезона. Он также был участником Суперсерии-1972 против сборной СССР.

После завершения карьеры Драйден ушел в политику, став членом парламента Канады и возглавив министерство социального развития. Номер 29, под которым играл хоккеист, навсегда выведен из обращения в клубе.

Ранее в ФК ЦСКА сообщили о смерти бывшего игрока клуба Геннадия Штромбергера в возрасте 69 лет. Причины смерти не раскрываются. Команда выразила соболезнования родным и близким умершего.

Канада
хоккей
НХЛ
смерти
