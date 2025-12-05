ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 14:24

Защита Лурье назвала срок принятия решения по мировому соглашению с Долиной

Адвокат Свириденко: Лурье примет решение по соглашению с Долиной к 8 декабря

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Полина Лурье, покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной, примет окончательное решение по возможному заключению мирового соглашения с артисткой к 8 декабря, сообщила ТАСС ее адвокат Светлана Свириденко. По словам юриста, сейчас ее доверительница ожидает телевизионного эфира с участием Долиной.

Моя доверительница, я полагаю, примет окончательное решение и обдумает возможные условия соглашения к понедельнику (8 декабря. — NEWS.ru), мы ждем сегодняшний эфир на телевидении, пока просим нас не тревожить, — сказала адвокат.

Ранее Свириденко сообщила, что Долина предложила покупательнице своей квартиры в Москве поэтапно отдавать деньги за жилье. Защитники певицы настаивают на заключении мирового соглашения. По словам адвоката Лурье, она на такие условия не согласилась.

Накануне концертный директор певицы Сергей Пудовкин заявил, что Долина 5 декабря впервые прокомментирует скандал, связанный с продажей и возвращением ее квартиры. По его словам, артистка не могла сделать этого раньше из-за плотного графика.

Лариса Долина
квартиры
недвижимость
Москва
певицы
знаменитости
