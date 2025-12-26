Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 23:01

Российская шахматистка обошла запрет на национальную символику на ЧМ

Шахматистка Гунина выбрала свитер с матрешкой в качестве формы на ЧМ в Катаре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Российская шахматистка Валентина Гунина нашла оригинальный способ подчеркнуть свое происхождение на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Катаре. Спортсменка решила выступать в свитере с изображением традиционной русской матрешки, передает ТАСС.

Турнир пройдет под эгидой Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Согласно действующим правилам, российские шахматисты допускаются к соревнованиям только в нейтральном статусе, что подразумевает запрет на использование национальной символики. Идея с узором на одежде стала личной инициативой Гуниной, чтобы символически представить свою страну в рамках установленных ограничений.

Я придумала эту идею, и мой друг подарил мне этот свитер. Российского флага нет, но хоть матрешка будет. В Международной шахматной федерации сказали, что все соответствует дресс-коду, — сказала Гунина.

Решение ФИДЕ допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе было принято в марте 2022 года, после первоначального запрета. С тех пор спортсмены из этих стран могут участвовать только в личных турнирах, без национальной атрибутики.

Ранее ФИДЕ разрешила полное использование национальной символики России и Белоруссии во всех юниорских соревнованиях. Организация рекомендовала Генеральной Ассамблее восстановить их использование, а также предложила снять аналогичные ограничения для турниров среди спортсменов с ограниченными возможностями.

шахматы
матрешки
свитера
запреты
