«Свитер дальнобойщика» из 80-х снова обрел популярность Vogue: популярный в 80-х свитер с воротником на молнии вернулся в моду

Свитер с воротником на молнии, который был в моде в 1980-е годы, вновь набирает популярность, передает Vogue. Раньше этот предмет одежды был важной частью мужского гардероба, а сейчас он особенно привлекает внимание представительниц прекрасного пола.

Свитеры «дальнобойщика» стали популярны среди многих известных брендов. Среди них можно выделить Hermès, Miu Miu, Gucci и H& M. Дизайнерские изделия представлены в разнообразных цветовых решениях и текстурах, что позволяет модницам выбрать подходящий вариант.

Ранее стилист и парикмахер Александр Данилов сообщил, что в России наблюдается возвращение моды 1990-х годов. Люди устали от минималистичных тенденций, и сейчас в тренде широкие брюки, мини-юбки с низкой посадкой, бомберы и обувь на платформе. Эксперт также отметил рост популярности завивки волос и стрижек каскадом среди клиентов, причем не только среди женщин, но и среди мужчин. По его словам, мода меняется, и тенденции становятся более разнообразными.

До этого сообщалось, что меховые шапки из 90-х, такие как кубанки и боярки, вновь стали популярными. Спрос на эти головные уборы вырос вдвое по сравнению с прошлым годом. Настоящие меховые кубанки сегодня можно приобрести за сумму от 6 тыс. рублей, как и в 90-е годы. Магазины отмечают рост интереса к этим изделиям и повышение цен.