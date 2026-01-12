Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 14:52

Депутат оценила идею включить тест ДНК в систему ОМС

Депутат Останина: скрининг ДНК не должен вытеснять другие медицинские услуги

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генетический скрининг для будущих родителей не должен вытеснять другие медицинские услуги, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» депутат Госдумы Нина Останина. Она отметила, что отношение в обществе к такой процедуре неоднозначное.

Просто на стадии развития плода еще можно внести коррективы в случае, если выявлены какие-то проблемы у будущего ребенка. Вот о чем разговор идет — чтобы не запоздать. Многие молодые люди хотели бы, создавая семью, понимать все, что касается рождения будущего ребенка, — рассказала Останина.

Депутат отметила, что выявление проблем на ранней стадии могло бы помочь подобрать лечение и подготовиться родителям к возможным трудностям. Она подчеркнула, что такая инициатива не должна заменять уже существующие необходимые исследования для беременных.

Ранее депутат Алексей Куринный рассказал, что генетическое тестирование будущих родителей уже отработано в экспериментальном варианте, а соответствующие модели опробованы. Он отметил, что сейчас остается вопрос выделения средств на закупку оборудования, подготовку специалистов, формирование соответствующих центров по всей стране.

