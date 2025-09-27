Стилист объяснил любовь россиян к моде на 1990-е Стилист Данилов: россияне вернули моду на 1990-е из-за усталости от минимализма

В России стала популярна мода на 1990-е годы, так как люди устали от минимализма в одежде, рассказал Lenta.ru стилист и парикмахер Александр Данилов. По его словам, сейчас в тренде брюки клеш, мини-юбки с заниженной талией, бомберы и обувь на платформе.

Стилист также обратил внимание на популярность завивки волос не только у женщин, но и у мужчин. По его словам, клиенты сейчас также часто просят подстричь их каскадом.

Ранее дизайнер Мария Кошкарова заявила: для того чтобы радикально изменить стиль в одежде, нужно честно оценить и полностью разобрать все вещи в гардеробе. Это, по ее словам, станет хорошей подготовкой к новым образам.

Между тем стилист Владислав Лисовец рассказал, что рыбакор-стиль стал ответом на однообразие городской моды. По его словам, популярность среди россиян обусловлена желанием к экспериментам и самовыражению. Стилист отметил, что людям за последние 10 лет надоела спортивная одежда.

До этого Лисовец признался, что отечественный рынок одежды сократился после ухода многих известных брендов, выпускающих в том числе люксовые вещи. В связи с отсутствием разнообразия россияне стали одеваться одинаково.