Юрист объяснила, что будет после оскорбления в личном голосовом сообщении Юрист Ахтырко: за оскорбление в голосовом сообщении сложно добиться наказания

Привлечь обидчика за оскорбление в личном голосовом сообщении сложно, рассказала 360.ru юрист Дарья Ахтырко. Она отметила, что для наступления ответственности необходимо присутствие третьих лиц.

Если голосовое оскорбление находилось в личных сообщениях и не было третьих лиц, которые могли его послушать, то это просто выражение мнения, за которое привлечь не могут, — рассказала Ахтырко.

Юрист подчеркнула, что добиться наказания будет проще, если обидчик признает вину. Она отметила, что выписанный штраф виновный будет платить государству, однако на основании этого решения пострадавший может потребовать моральную компенсацию.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.