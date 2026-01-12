Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:57

Юрист объяснила, что будет после оскорбления в личном голосовом сообщении

Юрист Ахтырко: за оскорбление в голосовом сообщении сложно добиться наказания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Привлечь обидчика за оскорбление в личном голосовом сообщении сложно, рассказала 360.ru юрист Дарья Ахтырко. Она отметила, что для наступления ответственности необходимо присутствие третьих лиц.

Если голосовое оскорбление находилось в личных сообщениях и не было третьих лиц, которые могли его послушать, то это просто выражение мнения, за которое привлечь не могут, — рассказала Ахтырко.

Юрист подчеркнула, что добиться наказания будет проще, если обидчик признает вину. Она отметила, что выписанный штраф виновный будет платить государству, однако на основании этого решения пострадавший может потребовать моральную компенсацию.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов заявил, что в России нужно установить административную ответственность за оскорбление школьных педагогов. Политик подчеркнул, что главная цель предлагаемой меры — не карательная, а превентивная, направленная на предотвращение конфликтов в образовательной среде.

оскорбления
суды
штрафы
юристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Троих россиян с задержанного судна не выпустили из Финляндии
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.