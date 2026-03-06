Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, куда жаловаться на обидчиков из соцсетей

Машаров: пострадавшие от оскорблений в интернете могут обратиться в прокуратуру

Россияне могут пожаловаться на оскорбления в интернете в прокуратуру или территориальный отдел полиции, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Евгений Машаров. По его словам, срок давности привлечения к ответственности составляет три месяца с момента совершения правонарушения.

При этом, как отметил эксперт, не имеет значения, произошло ли оскорбление в запрещенной соцсети или нет — обидчик понесет наказание по российскому законодательству.

С заявлением по факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру по месту жительства <...> либо в территориальный отдел полиции для проведения предварительной проверки, — объяснил Машаров.

Размер штрафа зависит от формата оскорбления. За личные сообщения предусмотрены санкции: для граждан — до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 50 тыс., для юрлиц — до 200 тыс. рублей. Публичные оскорбления (в групповых чатах или на общедоступных страницах) наказываются строже — штраф может достигать 700 тыс. рублей.

Ранее депутат петербургского заксобрания Алексей Зинчук предложил установить штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей или арест до 15 суток за оскорбление врачей, педагогов и других должностных лиц. По его мнению, учителя и медики зачастую сталкиваются с агрессией или насилием по отношению к ним.

