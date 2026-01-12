Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 17:55

В Испании сообщили о крупнейшей операции по изъятию кокаина в море

Испанская полиция перехватила в Атлантическом океане судно с 10 тоннами кокаина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Полиция Испании провела в Атлантическом океане спецоперацию по перехвату торгового судна, перевозившего почти 10 тонн кокаина, сообщила пресс-служба ведомства. Наркотики были тщательно спрятаны в грузе с пищевой солью, следовавшем из Бразилии в Европу.

Отмечается, что операция под названием «Белая волна» стала крупнейшей в истории испанской полиции по объему изъятых наркотиков в открытом море. Предыдущий сопоставимый рекорд был установлен еще в 1999 году, когда у преступников конфисковали 7,5 тонны запрещенных веществ.

Как уточнили в полиции, работа велась в рамках международного расследования деятельности транснационального преступного синдиката. Группировка подозревается в организации регулярных масштабных поставок кокаина из стран Южной Америки на европейский рынок.

В ходе штурма судна полиция задержала 13 членов экипажа. После взятия корабля на абордаж он лишился топлива и более полусуток дрейфовал в океане, прежде чем был отбуксирован спасателями на Канарские острова.

Ранее в Кировском районе Приморского края задержали мужчину, который вырастил на своем участке более 160 килограммов марихуаны. В МВД России уточнили, что в ходе обысков правоохранители изъяли у него свыше девяти килограммов гашишного масла.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Испания
полиция
наркотики
кокаин
