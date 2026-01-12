Уход из кино, разрыв с отцом ребенка, веганство: как живет Анна Старшенбаум

Актриса Анна Старшенбаум более двух лет не снимается в кино. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Старшенбаум

Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве. Актриса Ирина Старшенбаум приходится ей племянницей.

После окончания восьмого класса Старшенбаум оставила школу и поступила в Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, позднее училась в ГИТИСе, но вуз не окончила.

Актриса дебютировала в кино в 2005 году в комедии «Продается детектор лжи», спустя три года впервые снялась в главной роли в фильме «Скажи Лео». На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ, включая ленты «Три мушкетера», «Форт Росс», «Кости», «Любовь с ограничениями», «Психологини», «Московские тайны», «В раю места нет», «Абсурд», «Эскортница» и другие.

Что известно о личной жизни Старшенбаум

С 2009 по 2017 год Анна Старшенбаум была замужем за актером Алексеем Бардуковым. В 2011 году у них родился сын Иван.

По информации СМИ, в период брака у артистки был роман с коллегой Владимиром Яглычем, позднее супруги воссоединились, но спустя время их отношения закончились разводом.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей», — признавалась Старшенбаум.

Актриса Анна Старшенбаум и спортсмен Даниил Наумов Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

В 2023 году Старшенбаум рассекретила отношения со спортсменом Даниилом Наумовым. В феврале 2024 года у пары родился сын Эрик. 10 января артистка сообщила о разрыве отношений с Наумовым и записала серию видео, в которых рассказала о переменах в личной жизни.

«Это длится уже на протяжении трех лет. Я дала этот срок себе, нам. Потому что понимаю: молодой брак, родился достаточно быстро малыш, много стрессовых обстоятельств. Но мне кажется, что три года — это достаточный срок, чтобы понять, есть ли у этих отношений потенциал, или нужно перестать тратить на это время своей жизни», — поделилась она в личном блоге.

Чем сейчас занимается Старшенбаум

Анна Старшенбаум последние два года не снимается в кино. Актриса практикует сыроедение и веганство. По ее словам, она разочаровалась в киноиндустрии.

«Как же мне обидно последние годы, что я перестала сниматься. Вышла из киноиндустрии, когда каждый день напоминают о том, что какая вы прекрасная актриса, какая талантливая, любимая, каждый день люди с улицы мне об этом говорят, не переставая… Я делю кино в России на три категории. Это либо очень качественная чернуха, просто жесть, туда я не хочу идти. Либо кино второго сорта по мировым стандартам, либо тупые комедии», — сообщила Старшенбаум в соцсетях.

Новый год артистка встретила в Дубае. В прошлом году она спровоцировала слухи об эмиграции, поинтересовавшись у поклонников опытом жизни за границей.

«В моей жизни подходит время новой главы… В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями», — написала она в соцсетях.

Актриса Анна Старшенбаум на премьере фильма режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако о переезде Старшенбаум не сообщала.

