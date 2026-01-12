Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:55

Уход из кино, разрыв с отцом ребенка, веганство: как живет Анна Старшенбаум

Анна Старшенбаум Анна Старшенбаум Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актриса Анна Старшенбаум более двух лет не снимается в кино. Чем она сейчас занимается, как складывается ее личная жизнь?

Чем известна Старшенбаум

Анна Старшенбаум родилась 26 апреля 1989 года в Москве. Актриса Ирина Старшенбаум приходится ей племянницей.

После окончания восьмого класса Старшенбаум оставила школу и поступила в Московский молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, позднее училась в ГИТИСе, но вуз не окончила.

Актриса дебютировала в кино в 2005 году в комедии «Продается детектор лжи», спустя три года впервые снялась в главной роли в фильме «Скажи Лео». На настоящий момент в ее фильмографии более 50 работ, включая ленты «Три мушкетера», «Форт Росс», «Кости», «Любовь с ограничениями», «Психологини», «Московские тайны», «В раю места нет», «Абсурд», «Эскортница» и другие.

Что известно о личной жизни Старшенбаум

С 2009 по 2017 год Анна Старшенбаум была замужем за актером Алексеем Бардуковым. В 2011 году у них родился сын Иван.

По информации СМИ, в период брака у артистки был роман с коллегой Владимиром Яглычем, позднее супруги воссоединились, но спустя время их отношения закончились разводом.

«Роман с Яглычем — очень яркая страница в моей жизни. Страсть, боль, страдание — все это я пережила с Володей», — признавалась Старшенбаум.

Актриса Анна Старшенбаум и спортсмен Даниил Наумов Актриса Анна Старшенбаум и спортсмен Даниил Наумов Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

В 2023 году Старшенбаум рассекретила отношения со спортсменом Даниилом Наумовым. В феврале 2024 года у пары родился сын Эрик. 10 января артистка сообщила о разрыве отношений с Наумовым и записала серию видео, в которых рассказала о переменах в личной жизни.

«Это длится уже на протяжении трех лет. Я дала этот срок себе, нам. Потому что понимаю: молодой брак, родился достаточно быстро малыш, много стрессовых обстоятельств. Но мне кажется, что три года — это достаточный срок, чтобы понять, есть ли у этих отношений потенциал, или нужно перестать тратить на это время своей жизни», — поделилась она в личном блоге.

Чем сейчас занимается Старшенбаум

Анна Старшенбаум последние два года не снимается в кино. Актриса практикует сыроедение и веганство. По ее словам, она разочаровалась в киноиндустрии.

«Как же мне обидно последние годы, что я перестала сниматься. Вышла из киноиндустрии, когда каждый день напоминают о том, что какая вы прекрасная актриса, какая талантливая, любимая, каждый день люди с улицы мне об этом говорят, не переставая… Я делю кино в России на три категории. Это либо очень качественная чернуха, просто жесть, туда я не хочу идти. Либо кино второго сорта по мировым стандартам, либо тупые комедии», — сообщила Старшенбаум в соцсетях.

Новый год артистка встретила в Дубае. В прошлом году она спровоцировала слухи об эмиграции, поинтересовавшись у поклонников опытом жизни за границей.

«В моей жизни подходит время новой главы… В связи с чем такой вопрос: если кто-то из вас давно живет в Германии, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями», — написала она в соцсетях.

Актриса Анна Старшенбаум на премьере фильма режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве Актриса Анна Старшенбаум на премьере фильма режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина» в киноцентре «Октябрь» в Москве Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако о переезде Старшенбаум не сообщала.

Читайте также:

Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд

Погода в Москве во вторник, 13 января: ждать ли сильных морозов и снегопада

«6 кадров», борьба с алкоголизмом, слова о Зеленском: как живет Радзюкевич

актрисы
новости
сериалы
расставания
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
На YouTube нашли «вековое» загадочное видео
Военэксперт сделал прогноз по ВСУ после освобождения Новобойковского
Названа возможная цель ВСУ на зимнюю кампанию
Жена Юры Борисова поделилась кадрами семейного отдыха
Президент Мексики оценила вероятность вторжения в страну США
Эрмитаж продолжит помогать арестованному в Польше археологу
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.