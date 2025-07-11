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11 июля 2025 в 15:37

Дизайнер дала советы, как радикально изменить стиль одежды

Дизайнер Кошкарева посоветовала полностью разобрать свой гардероб

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Для того, чтобы радикально изменить стиль в одежде, нужно честно оценить и полностью разобрать все вещи в гардеробе, заявила «Газете.Ru» дизайнер Мария Кошкарова. Это, по ее словам, станет хорошей подготовкой к новым образам.

Вы удивитесь, сколько вещей вы носите не потому, что они вам нравятся, а потому что «купили по акции» или «подарили». Освободите пространство, оставив только то, в чем вы чувствуете себя уверенно и комфортно, — призвала Кошкарова.

После этого человеку рекомендуется сесть и составить список самых частых мест и обстоятельств в жизни. Например, офис, прогулки или свидания. Для каждого элемента списка нужно подобрать привлекательный образ. Далее можно отправляться за покупками уже с четким планом, пояснила дизайнер. Она добавила, что в этом деле нужно слушать себя, а не гнаться за трендами.

Стилист Анна Скороходова ранее заявила, что в моде этим летом будут не только молочные и пастельные тона, но и более яркие оттенки. По ее словам, в тренде будут оранжевый, разбавленный зеленый, нежно-голубой, мягкий коричневый и бледно-розовый.

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