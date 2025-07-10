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10 июля 2025 в 18:05

Стилист назвала трендовые цвета на лето 2025 года

Стилист Скороходова заявила, что летом 2025 года в моде молочные тона

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Стилист Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» определила трендовые цвета лета 2025, в моде будут не только молочные и пастельные тона, но и более яркие оттенки. По ее словам, в тренде будут такие цвета как оранжевый, разбавленный зеленый, нежно-голубой, мягкий коричневый и бледно-розовый.

Эксперт отметила, что оранжевый станет новым красным, а цвет мокрого асфальта сочетается с любыми оттенками. Также в моде разбавленный зеленый (хаки, травянистый), мягкий коричневый с карамельными нотками, нежно-голубой, бледно-розовый и цвет сливочного масла. Стилист посоветовала присмотреться к оттенкам сирени и лайма.

Ранее стало известно, что в некоторых школах Великобритании с 1 сентября вводится запрет на ношение юбок. В Минобразования считают, что ношение брюк способствует равенству полов. Также в ведомстве утверждают, что форма должна стать более доступной для семей.

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