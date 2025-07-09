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09 июля 2025 в 17:09

В Британии школьницам запретили носить один предмет одежды

DE: в школах Британии девочкам запретили носить юбки из-за равенства полов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В некоторых школах Великобритании с 1 сентября вводится запрет на ношение юбок, пишет Daily Express. В Минобразования считают, что ношение брюк способствует равенству полов.

Переход на брюки для всех учащихся способствует равенству, благодаря чему все ученики чувствуют себя комфортно <…>. Брюки также более практичны для активного обучения и передвижения в течение учебного дня, — сообщили изданию в Министерстве образования страны.

Также в ведомстве утверждают, что форма должна стать более доступной для семей. Отказ от юбок поможет снизить финансовую нагрузку.

Большинство родителей возмущены подобными мерами и заявляют, что закон не запрещает носить юбки, а просто дает рекомендации. Издание приводит слова одной из матерей, которая отметила, что многие девушки предпочитают носить юбки для выражения своей гендерной идентичности, и назвала рекомендации Минобразования страны возмутительным женоненавистничеством.

Ранее Верховный суд Британии единогласно постановил, что трансгендерные женщины (относится к ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) не могут считаться женщинами. В решении отмечается, что закон о равенстве 2010 года предусматривает защиту именно биологических женщин.

До этого США поставили ультиматум французским компаниям, потребовав отказаться от политики инклюзивности. В противном случае Вашингтон угрожает прекратить сотрудничество с Парижем.

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