В США указали на ошибки венесуэльских военных при работе с российскими ЗРК

В США указали на ошибки венесуэльских военных при работе с российскими ЗРК NYT: ВС Венесуэлы не смогли противостоять США из-за ошибок при работе с С-300

Венесуэльские военные допустили ошибки при работе с российскими зенитно-ракетными комплексами, из-за чего не смогли эффективно противостоять воздушной операции США, пишет The New York Times. По данным издания, в момент проведения американской атаки 3 января многие системы даже не были подключены к радиолокационным станциям, что сделало воздушное пространство страны практически беззащитным.

Авторы отмечают совершенство зенитных комплексов С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2». Однако, как утверждается, неспособность венесуэльских военных поддерживать и грамотно эксплуатировать эту технику свела на нет ее боевой потенциал.

Венесуэла была не в состоянии поддерживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых совершенных зенитных систем в мире, а также системы «Бук», что сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию «Абсолютная решимость», — сказано в материале.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что истребитель F-16 ВСУ был сбит российскими военными буквально за 30–40 секунд. По словам эксперта, поразить цель удалось при помощи двух ракет С-300. Попов также отметил, что украинские системы радиоэлектронной борьбы бесполезны против российских ЗРК большой дальности, включая С-400.