Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 17:46

В США указали на ошибки венесуэльских военных при работе с российскими ЗРК

NYT: ВС Венесуэлы не смогли противостоять США из-за ошибок при работе с С-300

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Венесуэльские военные допустили ошибки при работе с российскими зенитно-ракетными комплексами, из-за чего не смогли эффективно противостоять воздушной операции США, пишет The New York Times. По данным издания, в момент проведения американской атаки 3 января многие системы даже не были подключены к радиолокационным станциям, что сделало воздушное пространство страны практически беззащитным.

Авторы отмечают совершенство зенитных комплексов С-300ВМ «Антей-2500» и «Бук-М2». Однако, как утверждается, неспособность венесуэльских военных поддерживать и грамотно эксплуатировать эту технику свела на нет ее боевой потенциал.

Венесуэла была не в состоянии поддерживать и эксплуатировать С-300 — одну из самых совершенных зенитных систем в мире, а также системы «Бук», что сделало ее воздушное пространство уязвимым, когда Пентагон начал операцию «Абсолютная решимость», — сказано в материале.

Ранее заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов рассказал, что истребитель F-16 ВСУ был сбит российскими военными буквально за 30–40 секунд. По словам эксперта, поразить цель удалось при помощи двух ракет С-300. Попов также отметил, что украинские системы радиоэлектронной борьбы бесполезны против российских ЗРК большой дальности, включая С-400.

Венесуэла
США
ЗРК
с-300
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ФССП высказались о выселении Долиной
Купание в источнике обернулось для туриста кошмаром
Троих россиян с задержанного судна не выпустили из Финляндии
Громкий обмен ЦСКА и «Зенита» — кто выиграет от сделки года?
ChatGPT раскрыл, какие основные проблемы ждут Россию в 2026 году
На Западе выяснили, что Израиль по-прежнему разрушает сектор Газа
Тягач врезался в самолет с хоккеистами на борту
Критик предрек Степаненко славу Кадышевой
Сельдь под шубой как у мамы: возвращаем вкус детства
Легендарный советский салат на ваш стол: делаем оливье по ГОСТу
«Под эгидой НАТО»: в Гренландии ответили на мечты США
Из жизни ушел выдающийся российский органист
Адвокат Лурье предположила, что Долина подвергается стороннему воздействию
Бывшую ведущую «Орла и решки» отправили в тюрьму для мигрантов в США
В Краснодаре из-за снегопадов госпитализировали девять человек
В Самаре оправдали обвиненного в сексуальном насилии священника
Продюсер рассказал о молодом возлюбленном Степаненко
Рысь ела снег: девочка чуть не лишилась жизни после поездки в лагерь
В Росавиации раскрыли последствия аномального снегопада
Беспилотник упал на трассу в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин
Общество

Куриные бедра по-французски: рецепт сытной и ароматной курицы с картошкой на обед или ужин

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали
Россия

Зверские удары ВСУ по Воронежу 11 января: сколько погибших, куда попали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.