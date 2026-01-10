Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 12:51

Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026

Стилист Уланова: оранжевый цвет станет хитом зимы 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Главный акцент в сезоне зима 2025-2026 делается на функциональность и эстетику, где вещи сочетают статусный вид с удобством для повседневной жизни, рассказала стилист и имиджмейкер Лана Уланова. Модные тенденции — прямые и слегка приталенные модели верхней одежды, свитеры и кардиганы крупной вязки, прямые брюки, юбки макси и мидакси.

Оранжевый становится главным акцентным цветом сезона: теплым, энергичным и визуально «оживляющим» зимние образы. Оранжевый появляется как в верхней одежде и трикотаже, так и в деталях — шарфах, аксессуарах, элементах многослойности, — уточнила стилист.

Среди других модных цветов — серый, молочный, графитовый и глубокие темные тона. Она добавила, что на холодный сезон следует выбирать более плотные ткани: кожа, вельвет, плотный трикотаж.

Ранее стилист Никита Карстен рассказал, что в 2026 году в тренде будут универсальные вещи, предметы гардероба и аксессуары с историей и дресс-код, подразумевающий одежду для разных событий. По его словам, во время шопинга нужно взвешивать все за и против и только тогда решаться на покупку. Он добавил, что импульсивные траты остаются в прошлом.

стиль
мода
стилисты
советы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Финляндия вышла из важной военной конвенции
«Хочу знать, кто его убил»: брат Эпштейна о новом отчете вскрытия тела
Опубликован календарь праздничных выходных в 2026 году
Президент Колумбии сделал заявление о мировой войне
Как обмануть желудок? Сытный крем-суп без калорий
В Норвегии придумали способ защитить Гренландию от Трампа
МЧС раскрыло секрет правильного вызволения авто из снега
У россиян стали «угонять» аккаунты на «Госуслугах» под видом капремонта
Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026
Главный аккорд стола: «Морская жемчужина» — нежнейший пирог с секретом
Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников
«Если Стармер добьется запрета»: в США подготовят ответный удар по Британии
Королевская семья Британии: новости, в Сеть слили «обнаженку» Миддлтон?
Индонезия заблокировала чат-бот Илона Маска в соцсети X
Ситуация в аэропортах РФ 10 января: проблемы с багажом, отмены рейсов
Российским туристам объяснили, как не подцепить блох в Индии
Российские начальники признались, что не могут без «Большого брата»
Взрывы под Краснодаром, раненые белгородцы: как ВСУ атакуют РФ 10 января
ВСУ за сутки лишились свыше тысячи солдат на всех участках СВО
Микроавтобус с пассажирами влетел в грузовик на скользкой трассе
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают
Общество

Забудьте про жареную картошку! Леплю из пюре котлетки с яичной начинкой. Простой ужин, который все обожают

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни
Общество

Если завалялась баночка тунца, приготовьте этот салат «Праздничный»: скрасит скучные будни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.