Стилист рассказала о главных тенденциях зимы 2025-2026

Главный акцент в сезоне зима 2025-2026 делается на функциональность и эстетику, где вещи сочетают статусный вид с удобством для повседневной жизни, рассказала стилист и имиджмейкер Лана Уланова. Модные тенденции — прямые и слегка приталенные модели верхней одежды, свитеры и кардиганы крупной вязки, прямые брюки, юбки макси и мидакси.

Оранжевый становится главным акцентным цветом сезона: теплым, энергичным и визуально «оживляющим» зимние образы. Оранжевый появляется как в верхней одежде и трикотаже, так и в деталях — шарфах, аксессуарах, элементах многослойности, — уточнила стилист.

Среди других модных цветов — серый, молочный, графитовый и глубокие темные тона. Она добавила, что на холодный сезон следует выбирать более плотные ткани: кожа, вельвет, плотный трикотаж.

Ранее стилист Никита Карстен рассказал, что в 2026 году в тренде будут универсальные вещи, предметы гардероба и аксессуары с историей и дресс-код, подразумевающий одежду для разных событий. По его словам, во время шопинга нужно взвешивать все за и против и только тогда решаться на покупку. Он добавил, что импульсивные траты остаются в прошлом.