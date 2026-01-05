Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 13:10

Стилист перечислил три тренда 2026 года

Стилист Карстен: в тренде будут осознанность, уникальность и дресс-код

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В 2026 году в тренде будут универсальные вещи, предметы гардероба и аксессуары с историей и дресс-код, подразумевающий одежду для разных событий, рассказал в разговоре с «Радио 1» стилист Никита Карстен. По его словам, во время шопинга нужно взвешивать все за и против и только тогда решаться на покупку. Он добавил, что импульсивные траты остаются в прошлом.

То есть, если это джинсы, то они идеально смотрятся и с каблуком, и с кроссовками. Вещь должна долго служить, — пояснил эксперт.

Вторым важным направлением стилист назвал усиление индивидуальности и отказ от обезличенной массовости. Карстен пояснил, что люди все трепетнее относятся к винтажу и вещам с историей. Еще одним заметным изменением станет возвращение осмысленного дресс-кода, пришедшего на смену вседозволенности.

Опять появляется дресс-код, то есть у людей началось осознание после эпохи оверсайза, что все равно на работу мы ходим в одном, гуляем с детьми — в другом, на ужин идем в третьем, — заключил стилист.

Ранее редакторы Vogue назвали пояс для чулок самым модным аксессуаром 2026 года. Этот предмет гардероба включили в свои коллекции Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Agent Provocateur. Пикантный аксессуар был придуман в медицинских целях в 1876 году мастером по изготовлению корсетов Фереолем Дедье.

