Назван самый модный предмет гардероба 2026 года Vogue: пояс для чулок станет самым популярным аксессуаром в 2026 году

Редакторы Vogue назвали пояс для чулок самым модным аксессуаром 2026 года. Как сообщается на официальном сайте издания, этот предмет гардероба включили в свои коллекции известные бренды, такие как Saint Laurent, Dolce & Gabbana и Agent Provocateur.

Кроме того, распространению поясов для чулок поспособствовали знаменитости, среди которых модели Белла Хадид и Алессандра Амбросио. Данный аксессуар был придуман в медицинских целях в 1876 году мастером по изготовлению корсетов Фереолем Дедье. Через некоторое время пояс для чулок попал в поле зрения модельеров.

Ранее стилист Елизавета Прокопенко рассказала, что в год Огненной Лошади трендовыми цветами станут красный и оранжевый. Оранжевый больше подойдет девушкам с теплыми оттенками во внешности. А вот обладательницам более холодного типа эксперт посоветовала выбирать рубин, фуксию или малиновый цвет.

До этого стало известно, что в грядущем году особую популярность завоюют микроплатья с узорами, которые напоминают стиль 1950-х. Например, бренд Chloe уже представил подобные платья. Также особенно востребованными будут платья-фартуки, платья-накидки и модели из кожи.