16 декабря 2025 в 12:41

Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года

Стилист Прокопенко: в 2026 году трендовыми цветами станут красный и оранжевый

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В год огненной лошади трендовыми цветами станут красный и оранжевый, рассказала «МК в Чите» стилист Елизавета Прокопенко. Она посоветовала адаптировать моду, основываясь на нюансах собственной внешности.

Если вы сомневаетесь в том, что тот или иной цвет вам идёт, можно «увести» его подальше от лица. Это можно сделать, например, с помощью декольте – чем ниже вырез, тем дальше спорный оттенок от вашего лица и тем меньше он влияет на восприятие вашей внешности. Также можно использовать сомнительный цвет в аксессуарах или поясных изделиях (брюках, юбках) либо отделить его через платок на шее, — рассказала Прокопенко.

Стилист отметила, что оранжевый больше подойдет девушкам с теплыми оттенками во внешности. Обладательницам более «холодного» типа она посоветовала выбирать рубин, фуксию или малиновый цвет.

Ранее стилист Ольга Ким рассказала, что для новогоднего корпоратива с коллегами лучше отдать предпочтение не откровенным, а более спокойным нарядам. Она посоветовала придерживаться делового стиля.

