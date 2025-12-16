Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года Стилист Прокопенко: в 2026 году трендовыми цветами станут красный и оранжевый

В год огненной лошади трендовыми цветами станут красный и оранжевый, рассказала «МК в Чите» стилист Елизавета Прокопенко. Она посоветовала адаптировать моду, основываясь на нюансах собственной внешности.

Если вы сомневаетесь в том, что тот или иной цвет вам идёт, можно «увести» его подальше от лица. Это можно сделать, например, с помощью декольте – чем ниже вырез, тем дальше спорный оттенок от вашего лица и тем меньше он влияет на восприятие вашей внешности. Также можно использовать сомнительный цвет в аксессуарах или поясных изделиях (брюках, юбках) либо отделить его через платок на шее, — рассказала Прокопенко.

Стилист отметила, что оранжевый больше подойдет девушкам с теплыми оттенками во внешности. Обладательницам более «холодного» типа она посоветовала выбирать рубин, фуксию или малиновый цвет.

