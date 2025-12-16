Стилист дала советы, что надеть на новогодний корпоратив Стилист Ким: для корпоратива лучше выбрать не слишком откровенный наряд

Для новогоднего корпоратива с коллегами лучше отдать предпочтение не откровенным, а более спокойным нарядам, рассказала KP.RU стилист Ольга Ким. Она посоветовала придерживаться делового стиля.

В выборе образа на новогодний корпоратив очень важно понимать, что это все-таки не встреча друзей, одноклассников или родственников. Так что рекомендую отложить слишком открытые, откровенные, прозрачные наряды, — рассказала Ким.

Стилист посоветовала отдать предпочтение брюкам или юбкам-миди. Также она посоветовала не использовать слишком много объемных украшений и избегать пышных укладок.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что законодательство РФ не обязывает работодателя проводить новогодний корпоратив для всех без исключения. Он отметил, что проведение праздничных мероприятий — инициатива работодателя.