Стилист объяснил, как создать образ к любому мероприятию

Чтобы создать универсальный образ, подходящий к любому мероприятию, необходимо грамотно выбирать базовые вещи, рассказал в беседе с «Радио 1» стилист Никита Карстен. По его словам, нигде не прописано, что серый костюм обязательно должен быть скучным. Карстен подчеркнул, что все зависит от внутреннего чувства стиля.

Нигде не прописано, что серый костюм обязательно скучен. Все зависит от вашего внутреннего чувства стиля, и если вы выберете грамотную вещь, то она легко внедрится и в офис, и в театр, и в новогоднюю ночь. Тут просто нужно грамотно посидеть, подумать, поискать, — объяснил стилист.

Карстен добавил, что создать дневной образ из вечернего можно благодаря всего трем деталям и внутреннему настрою. Чтобы сделать образ торжественным, он посоветовал брать с собой маленький клатч и каблук.

Также ничего не помешает вам кинуть серьги, завязать красивый пучок и подкрасить губы. Здесь опять же про внутреннее ощущение себя, — заключил Карстен.

Ранее Карстен выразил мнение, что в 2026 году в тренде будут универсальные вещи, предметы гардероба и аксессуары с историей и дресс-код, подразумевающий одежду для разных событий. По его словам, во время шопинга нужно взвешивать все за и против и только тогда решаться на покупку.