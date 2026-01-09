Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке

Актеры сериала «Солдаты» опоздали на собственный спектакль «Тетка, деньги, два осла» в Ярославле из-за циклона «Фрэнсис», сообщает Telegram-канал SHOT. Артисты Антон Эльдаров, Павел Галич и Иван Моховиков два часа простояли на трассе Москва — Ярославль на въезде в Переславль-Залесский.

Ребятушки, мы стоим! Мы едем в Ярославль на спектакль. Но вот уже сколько мы здесь стоим… Очень мы надеемся, что успеем. <...> Стоим мы часа полтора только, два… Это трасса Москва — Ярославль. <...> Надеюсь, вы нас дождетесь, ярославцы, родные! — поделились артисты.

Спектакль во Дворце молодежи не отменяли, а перенесли на полтора часа в надежде, что актеры успеют прибыть. Организаторы ожидали, что задержка будет минимальной, несмотря на непогоду в регионе.