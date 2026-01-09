Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 19:14

Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета

Тренер Семин призвал к умеренному употреблению алкоголя

Юрий Семин Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
При употреблении алкоголя важно «не пить, а выпивать», чтобы сохранять радостное настроение и общение, избегая перебора, заявил бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в комментарии РИА Новости. Он отметил, что пара рюмок за обедом не повредит, и уважает традиции разных стран, будь то пиво в Германии или водка в России.

Надо не пить, а выпивать. Удовольствие только тогда, когда делаешь это в определенных количествах, которые позволяют тебе быть веселым, радостным, общаться. А когда перебор, удовольствия не будет ни тебе, ни собеседнику, — сказал тренер.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что алкоголь многократно увеличивает риск переохлаждения в зимний период. По ее словам, безопаснее употреблять перед выходом на улицу теплые безалкогольные напитки и поддерживать энергетический баланс организма.

Также стало известно, что россияне приобрели меньше алкоголя перед этим Новым годом по сравнению с предыдущим. Отмечается падение спроса на спиртные напитки в стране на 16%. Накануне праздника средний чек за одну бутылку алкоголя составил около 1015 рублей, что объясняется высокими ценами.

