Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу Самолет Госдепа США приземлился в аэропорту Каракаса

Самолет, связанный с Государственным департаментом США, совершил посадку в международном аэропорту Каракаса, свидетельствуют данные портала отслеживания полетов Flightradar24. Воздушное судно Dash 8-300 прибыло в столицу Венесуэлы примерно в 16:35 по московскому времени.

Борт вылетел незадолго до этого с острова Кюрасао, расположенного в 80 километрах от венесуэльского побережья. Точные цели визита и личность пассажиров лайнера, принадлежащего американскому внешнеполитическому ведомству, в настоящее время не разглашаются.

Ранее Сенат США принял резолюцию, ограничивающую военные действия американской администрации в Венесуэле. Документ запрещает президенту Дональду Трампу проводить силовые операции на территории этой страны без санкции конгресса. За данное решение проголосовали 52 сенатора, против высказались 47 человек. Единственный республиканец в ходе этого голосования воздержался.

Кроме того, Трамп заявил, что ведущие мировые нефтяные компании готовы инвестировать в экономику Венесуэлы как минимум $100 млрд (7,8 трлн рублей). Американский лидер уточнил, что для обсуждения деталей этих масштабных вложений он встретится с представителями данных корпораций в Белом доме.