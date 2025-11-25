Стало известно, какие платья станут трендовыми в 2026 году Vogue: микроплатья и платья-фартуки станут трендами 2026 года

В 2026 году трендовыми станут микроплатья с узорами, которые напоминают стиль 1950-х годов, говорится на сайте Vogue. Например, бренд Chloe уже представил подобные платья.

Также особенно популярными станут платья-фартуки, платья-накидки и модели из кожи. Их уже можно встретить в коллекциях Miu Miu, Celine и Hermes.

Кроме того, внимание модниц привлекут деконструированные платья-комбинации, показанные на коллекции Victoria Beckham, и эластичные наряды с эффектом второй кожи. Их можно было увидеть на показе Alaïa.

Ранее редакторы Vogue объявили возвращение к демонстрации бюстгальтера главным сексуальным трендом сезона. Теперь нижнее белье специально подчеркивают прозрачными тканями или сочетают с открытыми элементами одежды. На показах Dior кружевные бра демонстрировали с сетчатыми рубашками, а Dolce & Gabbana — с кожаными мини-юбками и расстегнутыми бомберами. Знаменитости, такие как Эмили Ратаковски, Роузи Хантингтон-Уайтли, Дуа Липа и Марго Робби, уже поддержали эту тенденцию.

Ранее парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что в уходящем, 2025 году растет популярность нюдовых и древесно-кожаных ароматов. По ее словам, нюдовые ароматы мягкие и тактильные, с нотами молекулы кашмеран, мускуса и ириса, а древесно-кожаные придают ощущение солидности и стабильности.