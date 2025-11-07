Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 07:05

Названы самые популярные ароматы уходящего 2025 года

Парфюмер Нестерова: нюдовые ароматы стремительно набирают популярность

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В настоящее время наблюдается устойчивый рост популярности нюдовых ароматов, заявила NEWS.ru парфюмер, автор нишевого бренда Валерия Нестерова. Кроме того, по ее словам, высоким спросом пользуются древесно-кожаные композиции.

Парфюмерия меняется вместе с обществом. Каждое десятилетие диктует новые тенденции — и ароматы становятся зеркалом эпохи. В 2025 году люди снова выбирают яркие, насыщенные композиции. Тем временем в моду входят нюдовые ароматы, «вторая кожа». Мягкие, тактильные, с нотами молекулы кашмеран, мускуса и ириса. Они едва уловимые, интимные, вызывающие желание приблизиться. Этот тренд родился после пандемии, когда миру вновь захотелось тепла и телесности, — поделилась Нестерова.

Она добавила, что в последнее время набирают популярность древесно-кожаные ароматы, которые придают ощущение солидности и стабильности. По словам Нестеровой, такие композиции символизируют энергию, целеустремленность и успех. Парфюмер отметила, что эти ароматы часто имеют унисекс характер, подчеркивая силу и уверенность.

И, наконец, особое место занимают гурманские ароматы — с нотами кофе, шоколада, карамели и десертов. Они дарят ощущение уюта и радости, будто домашний вечер с близкими. Это ароматы эмоциональной поддержки и внутреннего комфорта. Таким образом, лучшие композиции для мужчин и женщин сегодня — не о гендере, а о состоянии. Одни выбирают силу и фокус, другие — тепло и чувственность. А самые интересные — умеют сочетать и то, и другое, — заключила Нестерова.

Ранее парфюмер Елизавета Туркенич заявила, что стандарты косметических составов в Китае и России сильно различаются. По ее словам, продукты из КНР могут не подойти коже россиян и даже вызвать раздражение.

парфюмерия
советы
россияне
тренды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
