Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе

Гардероб современной женщины должен быть функциональным и состоять как минимум из четырех ароматов, соответствующих разным сферам жизни, заявила NEWS.ru парфюмер и автор нишевого бренда Валерия Нестерова. По ее словам, времена, когда парфюм был редкостью, давно прошли. Она отметила, что аромат сегодня является не просто украшением, а эффективным инструментом для управления собственным состоянием.

Времена дефицита парфюма давно прошли. Сегодня парфюмерия стала доступнее, и в коллекции большинства женщин можно найти от двух до 10 флаконов. Но при этом часто не хватает понимания, зачем нам каждый из них. Я предлагаю смотреть на аромат как на часть функционального гардероба. Парфюм может помогать в делах, усиливать концентрацию, создавать настроение или выражать эмоции. В идеале парфюмерный гардероб должен состоять минимум из четырех ароматов — по числу сфер, которые есть в жизни каждой женщины. Аромат — это не просто украшение, а инструмент управления состоянием, — пояснила Нестерова.

По ее словам, каждый парфюм призван решать конкретные задачи: помогать в карьере, поддерживать в романтических отношениях, заряжать энергией или создавать нужный образ на мероприятиях. Она добавила, что для рабочей обстановки идеально подходят древесные и кожаные аккорды, усиливающие концентрацию и чувство уверенности, тогда как для свиданий лучше выбрать цветочные или фруктовые композиции, пробуждающие мягкость и романтичность.

Я выделяю четыре основные сферы жизни, которым должен соответствовать определенный парфюм. Первое — работа и карьера, здесь важны фокус и уверенность. Подойдут древесные ноты и кожаные аккорды, придающие статус. Второе — любовь и отношения. Цветы пробуждают мягкость и романтичность, а фрукты и гурманские ноты — флирт и тепло. Третье — энергия каждого дня. Цитрусы, зелень, акватика помогают сохранять бодрость и внутренний тонус. И четвертое — мероприятия и события. Здесь уместны яркие, шлейфовые ароматы: амбровые, восточные, чувственные, — резюмировала Нестерова.

