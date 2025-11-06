Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
06 ноября 2025 в 09:05

Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе

Парфюмер Нестерова: гардероб женщины должен состоять минимум из четырех ароматов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гардероб современной женщины должен быть функциональным и состоять как минимум из четырех ароматов, соответствующих разным сферам жизни, заявила NEWS.ru парфюмер и автор нишевого бренда Валерия Нестерова. По ее словам, времена, когда парфюм был редкостью, давно прошли. Она отметила, что аромат сегодня является не просто украшением, а эффективным инструментом для управления собственным состоянием.

Времена дефицита парфюма давно прошли. Сегодня парфюмерия стала доступнее, и в коллекции большинства женщин можно найти от двух до 10 флаконов. Но при этом часто не хватает понимания, зачем нам каждый из них. Я предлагаю смотреть на аромат как на часть функционального гардероба. Парфюм может помогать в делах, усиливать концентрацию, создавать настроение или выражать эмоции. В идеале парфюмерный гардероб должен состоять минимум из четырех ароматов — по числу сфер, которые есть в жизни каждой женщины. Аромат — это не просто украшение, а инструмент управления состоянием, — пояснила Нестерова.

По ее словам, каждый парфюм призван решать конкретные задачи: помогать в карьере, поддерживать в романтических отношениях, заряжать энергией или создавать нужный образ на мероприятиях. Она добавила, что для рабочей обстановки идеально подходят древесные и кожаные аккорды, усиливающие концентрацию и чувство уверенности, тогда как для свиданий лучше выбрать цветочные или фруктовые композиции, пробуждающие мягкость и романтичность.

Я выделяю четыре основные сферы жизни, которым должен соответствовать определенный парфюм. Первое — работа и карьера, здесь важны фокус и уверенность. Подойдут древесные ноты и кожаные аккорды, придающие статус. Второе — любовь и отношения. Цветы пробуждают мягкость и романтичность, а фрукты и гурманские ноты — флирт и тепло. Третье — энергия каждого дня. Цитрусы, зелень, акватика помогают сохранять бодрость и внутренний тонус. И четвертое — мероприятия и события. Здесь уместны яркие, шлейфовые ароматы: амбровые, восточные, чувственные, — резюмировала Нестерова.

Ранее парфюмер Елизавета Туркенич заявила, что в Китае и России существенно различаются стандарты косметических составов. Она предупредила, что подобные средства из КНР могут не подойти коже жителей РФ и даже навредить ей. Эксперт уточнила, что в Японии и Южной Корее специализируются на более высокотехнологичных продуктах.

парфюмерия
советы
женщины
россияне
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичей предупредили о резком снижении температуры на восемь градусов
Двое бойцов 127-й бригады ВСУ сдались в плен в Волчанске
Генерал раскрыл, из какой страны БПЛА могли атаковать Волгоград
Ушла из жизни легенда уральской тележурналистики
Владелец «Вашингтона» Леонсис отреагировал на 900-й гол Овечкина в НХЛ
Украинская школьница со скандалом отказалась петь «Калинку»
Сон о разбитой машине: как понять послание подсознания
«Рекордную» шайбу Овечкина едва не украл другой хоккеист
В Европе признали невозможность победы над Россией
Россиянин выиграл крупный приз в лотерею, не угадав ни одного числа
Лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025
Марочко раскрыл, что происходит на востоке от Красного Лимана
Парфюмер раскрыла, какие ароматы должны быть в каждом женском гардеробе
Суд простил организатора «матерного» концерта «Ленинграда»
Сон о полете: что ждет вас в реальной жизни
В Воронежской области заявили о повреждении склада после атаки ВСУ
Собчак столкнулась с четвертым иском о взыскании долга
Судьи по делу убитого генерала оказались на прицеле у агентов СБУ
Аналитик раскрыла, на какой срок россияне кладут деньги в банк чаще всего
В России захотели ограничить наценку на товары в магазинах
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой
Общество

Идеальный салат на Новый год — простой и вкусный: точно займет место на столе наравне с оливье и шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.