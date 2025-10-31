Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 14:30

Парфюмер предостерегла россиян от использования китайской косметики

Парфюмер Туркенич: стандарты косметики в Китае и России существенно различаются

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае и России существенно различаются стандарты косметических составов, заявила НСН парфюмер Елизавета Туркенич. Она предупредила, что подобные средства из КНР могут не подойти коже жителей РФ и даже навредить ей.

Бытует мнение, что китайская косметика не очень безопасная, так как закупают что-то не очень качественное. У нас нормы ввода по тем или иным компонентам по сравнению с Китаем отличаются. Поэтому нежелательно использовать косметику из Китая для нашей кожи. Что касается японской и корейской косметики, то там другая специфика, — пояснила Туркенич.

Она уточнила, что в Японии и Южной Корее специализируются на более высокотехнологичных продуктах. Как правило, там делают акцент на визуальной составляющей продукта, а не на его действии, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в первое полугодие 2025 года россияне чаще всего заказывали уходовую косметику из Германии и Польши. Доля заказов из ФРГ выросла до 57%, в то время как из Польши она снизилась до 16,8%.

косметика
красота
покупки
Китай
