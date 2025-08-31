День знаний — 2025
31 августа 2025 в 11:10

Стало известно, в каких странах россияне чаще всего заказывают косметику

ФРГ возглавила список стран, откуда россияне заказывают уходовую косметику

Германия и Польша сохранили лидирующие позиции по объемам заказов уходовой косметики среди россиян в первом полугодии текущего года, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование CDEK.Shopping. Доля заказов из Германии выросла до 57%, в то время как из Польши она снизилась до 16,8%.

Неизменной стала тенденция заказывать уходовую косметику из Германии — в прошлом году доля заказов из страны составила 47,30%, а в текущем — увеличилась и уже превысила значение в 57,45%. Польша — 16,82%, — отмечается в материале.

На третьей позиции оказались США (8,98%). Четвертое место занял Таиланд (5,57%), вытеснивший Испанию, на которую ранее приходилось 8,57% заказов. Замыкает пятерку лидеров Италия (4,94%).

Ранее стало известно, что российские потребители увеличили расходы на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах на 1 млрд рублей. Наибольшей популярностью пользовались альбомы для рисования, продажи которых выросли на 532%. Также активно приобретались цветные карандаши и шариковые ручки. При этом спрос на рюкзаки снизился на 24%.

