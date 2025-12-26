Дерматолог дала советы, как ухаживать за кожей в морозные дни Дерматолог Разбежкина: зимой на кожу следует наносить крем с церамидами

Зимой на лицо и тело рекомендуется наносить крем с церамидами или декспантенолом — это позволит увлажнить кожу, заявила «Радио 1» дерматолог Анастасия Разбежкина. Врач также посоветовала делать домашние пилинги с фруктовыми кислотами.

Используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи, — посоветовала Разбежкина.

Она отметила, что пилинг не только очищает лицо и тело, но и обладает антивозрастным эффектом. Специалист добавила, что после таких процедур важно восстановить кожу с помощью крема. Помимо этого, зимой не помешает регулярно использовать увлажняющие тканевые маски — в идеале два раза в неделю.

Ранее визажист Тамара Валиева заявила, что SPF-средства важно наносить на лицо и руки даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи типа UVB активны даже в холодную и пасмурную погоду. В противном случае есть риск столкнуться с ожогом кожи.