Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 11:39

Дерматолог дала советы, как ухаживать за кожей в морозные дни

Дерматолог Разбежкина: зимой на кожу следует наносить крем с церамидами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой на лицо и тело рекомендуется наносить крем с церамидами или декспантенолом — это позволит увлажнить кожу, заявила «Радио 1» дерматолог Анастасия Разбежкина. Врач также посоветовала делать домашние пилинги с фруктовыми кислотами.

Используем кремы с церамидами, может быть, с декспантенолом. То есть то, что действительно больше питает, увлажняет именно кожу снаружи, — посоветовала Разбежкина.

Она отметила, что пилинг не только очищает лицо и тело, но и обладает антивозрастным эффектом. Специалист добавила, что после таких процедур важно восстановить кожу с помощью крема. Помимо этого, зимой не помешает регулярно использовать увлажняющие тканевые маски — в идеале два раза в неделю.

Ранее визажист Тамара Валиева заявила, что SPF-средства важно наносить на лицо и руки даже зимой, поскольку ультрафиолетовые лучи типа UVB активны даже в холодную и пасмурную погоду. В противном случае есть риск столкнуться с ожогом кожи.

красота
здоровье
косметика
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фекальный водопад затопил дороги российского города
Юрист ответил, что грозит девушке за подготовку теракта в Ставрополе
В МИД России отреагировали на рождественскую речь Зеленского
Рябков раскрыл, как Макрон может переговорить с Путиным
Офтальмолог перечислила тревожные признаки проблем со зрением
Покушение на офицера, юная террористка, 77 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 26 декабря
Британского учителя обвинили в терроризме за видео с Трампом
«Госуслуги» помогли миллионам россиян перехитрить мошенников
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 26 декабря, фото, видео
Личный финансовый аудит: пошаговая инструкция на начало года
Синоптик дал точный прогноз погоды на предстоящий январь в Москве
Дезинфектолог рассказал, как защитить себя от «елочных клещей»
Восток Йемена подвергся атакам истребителей
В Госдуме оценили идею введения шестидневной рабочей недели для россиян
«Спартак» перезаключил контракт с капитаном команды
Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ после потери штаба в Гуляйполе
Сбой произошел в работе Telegram
Турецкий триллер, миллиард в лотерею: кинопремьеры последней недели декабря
Собянин рассказал, как будет работать метро в новогоднюю ночь
Волчанск, Лиман, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 декабря
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.