День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 12:04

Названа сумма, которую россияне потратили на покупку школьных товаров

Россияне потратили на маркетплейсах 3 млрд рублей на школьные товары

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российские потребители увеличили расходы на школьные товары на двух крупнейших маркетплейсах в августе 2025 года на 1 млрд рублей, до 3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Контур.Маркет» и Moneyplace. Наибольшей популярностью пользовались альбомы для рисования, продажи которых выросли на 532%. Также активно приобретались цветные карандаши и шариковые ручки. При этом спрос на рюкзаки снизился на 24%.

На маркетплейсах наиболее значительно подорожали альбомы для рисования и пеналы — на 87,5% и 31,5% соответственно. На втором месте по росту выручки оказались цветные карандаши с показателем +93,5%, при этом продажи выросли на 44,2%. Третью позицию заняли шариковые ручки с ростом выручки на 89,3% и увеличением продаж на 74,8%.

Ранее в пресс-службе Wildberries сообщили NEWS.ru о росте среднего чека по большинству категорий школьных товаров на маркетплейсе. Особенно значительно подорожала школьная форма — цены на нее выросли на 13%. Также зафиксирован рост продаж детских брюк на 32%, рубашек на 21% и детских юбок на 5%.

маркетплейсы
покупки
школа
экономика
траты
