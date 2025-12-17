Новый год-2026
17 декабря 2025 в 13:59

Юрист раскрыл ловушку зарубежных маркетплейсов

Юрист Трунов: за покупку сомнительного чая из-за рубежа можно получить срок

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приобретение растительных продуктов под видом безобидных травяных сборов или чая на международных маркетплейсах может грозить уголовным преследованием за контрабанду наркотиков с реальным сроком лишения свободы, заявил NEWS.ru юрист Игорь Трунов. По его словам, при благоприятном исходе событий за несоблюдение таможенных правил покупателю такого товара грозит штраф до 2,5 тыс. рублей.

Новосибирская таможня показала типичную для маркетплейсов ловушку: под видом травяного чая в посылке оказалось растение, оборот которого в России запрещен. Для правовой системы это не чай, а предмет контроля. Покупателю грозит ответственность. В мягком варианте это административное дело за несоблюдение запретов и ограничений при ввозе. За это предусмотрен штраф до 2,5 тыс. рублей с изъятием товара. В более жестком сценарии, если установят, что человек осознанно заказал запрещенное вещество или растение, следствие может квалифицировать ситуацию как контрабанду — базово грозит до 10 лет лишения свободы, — пояснил Трунов.

Он добавил, что для минимизации рисков покупателям необходимо проявлять максимальную осмотрительность. По словам юриста, следует проверять полный состав продукта, обращая особое внимание на латинские названия компонентов, и избегать товаров с двусмысленными обещаниями в описании.

Чтобы не получить срок за заказ сомнительного чая из-за рубежа, надо действовать как комплаенс-офицер, а не романтик: проверять полный состав и латинские названия, избегать товаров с обещаниями «эффекта», «релакса», «сновидений», просить фото этикетки. Уточняйте латинское название в составе. Важно помнить простую вещь: то, что свободно продается во всем мире, не означает, что это можно легально ввезти в РФ, — резюмировал Трунов.

Ранее сообщалось, что сотрудники таможни в Новосибирске изъяли во время проверки экспресс-грузов чай из лепестков лотоса. В прибывшей из другой страны продукции содержалось наркотическое вещество.

