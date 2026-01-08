Юрист объяснил, как избежать денежных поборов в ресторанах за границей

Российские туристы все чаще рассказывают про новые правила в заграничных заведениях: где-то за вход в кафе просят деньги, где-то требуют депозит и сразу предупреждают, что назад деньги не отдают, даже если путешественники планировали потратить меньше озвученной суммы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в ряде случаев такие действия незаконны, и с этим можно легко бороться.

В теории вход может быть отдельной услугой: например, вы платите за концерт, за программу, за экскурсионный формат, за обслуживание в зоне с фиксированным пакетом. Тогда смысл платежа понятен: есть самостоятельный объект оплаты и есть то, что вы получаете. Но если вход — это просто шлагбаум к возможности заказать еду и напитки, он начинает выглядеть как навязанная доплата за то, что и так должно происходить внутри услуги общепита. Юридический тест здесь простой: спросите администратора, что именно входит во входной билет, и попросите показать это в меню или правилах заведения. Если ответ расплывчатый — «так у нас принято», — такие действия незаконны, — объяснил Русяев.

Заведение может удерживать оставшуюся сумму с депозита, если клиенту заранее озвучили правило о невозврате, добавил юрист. По его словам, когда «невозвратность» всплывает уже после оплаты, турист вправе заявить, что отданные им при входе деньги были авансом, и кафе обязано их вернуть.

Главное — фиксировать реальность. Сначала до оплаты попросите показать правило письменно: на табличке, в меню, в распечатанных правилах. Сделайте фото входа и того, что видит человек до посадки. Дальше — чек. Если вы все же заплатили, требуйте документ об оплате: он важен как доказательство. Если депозит не возвращают, попросите оформить возврат разницы сразу и спокойно предложите написать короткое заявление администратору на месте — без угроз, просто «прошу вернуть остаток депозита, так как заказ на меньшую сумму». Нередко уже одно упоминание заявления и чека переводит разговор из режима «так принято» в режим поиска решения, — подчеркнул спикер.

