Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 18:10

Юрист объяснил, как избежать денежных поборов в ресторанах за границей

Юрист Русяев: в ресторане за границей не имеют права требовать плату за вход

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российские туристы все чаще рассказывают про новые правила в заграничных заведениях: где-то за вход в кафе просят деньги, где-то требуют депозит и сразу предупреждают, что назад деньги не отдают, даже если путешественники планировали потратить меньше озвученной суммы, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в ряде случаев такие действия незаконны, и с этим можно легко бороться.

В теории вход может быть отдельной услугой: например, вы платите за концерт, за программу, за экскурсионный формат, за обслуживание в зоне с фиксированным пакетом. Тогда смысл платежа понятен: есть самостоятельный объект оплаты и есть то, что вы получаете. Но если вход — это просто шлагбаум к возможности заказать еду и напитки, он начинает выглядеть как навязанная доплата за то, что и так должно происходить внутри услуги общепита. Юридический тест здесь простой: спросите администратора, что именно входит во входной билет, и попросите показать это в меню или правилах заведения. Если ответ расплывчатый — «так у нас принято», — такие действия незаконны, — объяснил Русяев.

Заведение может удерживать оставшуюся сумму с депозита, если клиенту заранее озвучили правило о невозврате, добавил юрист. По его словам, когда «невозвратность» всплывает уже после оплаты, турист вправе заявить, что отданные им при входе деньги были авансом, и кафе обязано их вернуть.

Главное — фиксировать реальность. Сначала до оплаты попросите показать правило письменно: на табличке, в меню, в распечатанных правилах. Сделайте фото входа и того, что видит человек до посадки. Дальше — чек. Если вы все же заплатили, требуйте документ об оплате: он важен как доказательство. Если депозит не возвращают, попросите оформить возврат разницы сразу и спокойно предложите написать короткое заявление администратору на месте — без угроз, просто «прошу вернуть остаток депозита, так как заказ на меньшую сумму». Нередко уже одно упоминание заявления и чека переводит разговор из режима «так принято» в режим поиска решения, — подчеркнул спикер.

Ранее сообщалось, что российские туристы стали жертвами ограбления в малайзийском отеле, где их имущество похитила макака. Кристина и Евгений открыли балкон номера на курорте Berjaya Hills Resort, что примерно в часе езды от Куала-Лумпура, чем немедленно воспользовалась обезьяна. Она быстро заскочила в комнату, запрыгнула на стол и начала искать, что можно унести.

заграница
россияне
рестораны
путешествия
юристы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Совсем пустой»: Лукашенко удивил захват США танкера «Маринера»
«Позорище!»: Лукашенко раскрыл истинный смысл нападения США на Венесуэлу
Лукашенко раскрыл новые подробности захвата Мадуро
«Были сговор и предательство»: Лукашенко о похищении Мадуро
Дружба с украинцами, развод, преследователь: как живет актриса Ольга Кабо
Как выбрать водонагреватель: проточный или накопительный для квартиры и дома
Раскрыто, зачем на самом деле Украина перенесла производство БПЛА в Польшу
В ЕС словом «старательно» описали неприятную сторону переговоров по Украине
Девятилетняя школьница умерла после контрольной по математике
США потребовали от НАТО не раскачивать ситуацию вокруг Гренландии
Раскрыто состояние белгородского чиновника, пострадавшего от дрона ВСУ
Вернувшимся в Дубай пассажирам Utair дали одно обещание
Украинский дрон ранил главу Грайворонского округа
Жителей Киева призвали запасаться свечами и заряжать пауэрбанки
В Telegram-канале Мадуро запустили отсчет дней с момента его захвата
Пробка из более чем 700 автомобилей скопилась на проезд по Крымскому мосту
Водитель Брежнева раскрыл секреты отдыха генсека в Крыму
Верховный суд РФ встал на сторону охотника в деле с раритетными патронами
Готовим боннский суп для стройности: сжигает жир за 7 дней без голодания
Дмитриева заметили в Париже на фоне встречи «коалиции желающих»
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.