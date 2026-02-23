«Переживаем сложные дни»: Израиль приготовился к любому сценарию с Ираном Нетаньяху: Израиль готов к любому сценарию в возможном противостоянии с Ираном

Израиль переживает сложные дни и готов любому развитию событий, включая военное противостояние с Ираном, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху во время выступления в парламенте. Он обратился напрямую к иранскому руководству.

Мы переживаем сложные дни. <...> Никто не знает, что принесет день грядущий. Наши глаза открыты. Мы готовы к любому сценарию, — указал политик.

Он предупредил Иран, что любая атака на Израиль встретит ответ невиданной силы. Премьер также призвал оппозицию к сплочению, напомнив о важности единства в преддверии праздника Пурим. По его словам, сейчас нет времени на внутренние споры — нужно сплотить людей и встать лицом к лицу.

Нетаньяху подчеркнул, что полностью доверяет командирам и военнослужащим страны. Теперь же он делает ставку на простой народ.

Мы уже доказали — когда мы стоим вместе, мы достигаем великих свершений, — заключил премьер.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность крупномасштабного удара по Ирану. В Тегеране, в свою очередь, предупредили, что даже ограниченный удар будет расценен как акт агрессии.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о готовящейся временной сделке с США по ядерной программе. Он назвал эту информацию безосновательной и подчеркнул, что стороны пока находятся лишь на стадии обмена идеями.