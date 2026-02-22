Зимняя Олимпиада — 2026
В Британии узнали, о чем Макрон попросил Трампа

Tribune: Макрон призвал Трампа снять санкции США против Бретона и Гийу

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил американского коллегу Дональда Трампа снять санкции с юриста МУС Николя Гийу и бывшего еврокомиссара Тьерри Бретона, передает британский журнал Tribune со ссылкой на текст письма. По словам Макрона, ограничения были введены несправедливо, наносят ущерб независимости Евросоюза и подрывают принцип независимости правосудия.

Я прошу вас пересмотреть решения вашей администрации и снять санкции, несправедливо введенные против Николя Гийу и Тьерри Бретона, — сказано в письме.

В августе прошлого года Госдепартамент ввел против Гийу санкции за преследование граждан Соединенных Штатов и израильтян. В декабре Вашингтон запретил въезд в страну Бретону за попытки цензурировать американские платформы и спикеров.

Ранее политолог Сергей Станкевич заявил, что Трамп лишился рычага давления на Индию, Китай и Турцию после отмены введенных им пошлин Верховным судом. По его словам, это самое серьезное внутриполитическое поражение хозяина Белого дома с начала второго срока.

