Машина взлетела на воздух на территории Москвы «112»: один человек погиб при взрыве автомобиля на севере-востоке Москвы

На северо-востоке Москвы раздался мощный взрыв, эпицентром которого стал легковой автомобиль, пишет Telegram-канал «112». В результате инцидента один человек скончался на месте, его личность в настоящее время устанавливается.

Второй человек получил ранения, на данный момент с ним работают медики. На место трагедии уже прибыли все экстренные и оперативные службы города.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Подробности инцидента пока не разглашаются. Движение в районе происшествия может быть временно ограничено. Ожидается официальное заявление следственных органов.

Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на стройке на Новосущевской улице в Москве. Чрезвычайное происшествие было зафиксировано на территории Российского университета транспорта. По словам свидетелей, после взрыва одного из рабочих отбросило назад, и он перестал шевелиться. Обоих сотрудников госпитализировали для оказания медицинской помощи. На данный момент их жизням ничего не угрожает.

До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива.