Машина взлетела на воздух на территории Москвы

На северо-востоке Москвы раздался мощный взрыв, эпицентром которого стал легковой автомобиль, пишет Telegram-канал «112». В результате инцидента один человек скончался на месте, его личность в настоящее время устанавливается.
Второй человек получил ранения, на данный момент с ним работают медики. На место трагедии уже прибыли все экстренные и оперативные службы города.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили территорию, выясняются обстоятельства и причины произошедшего. Подробности инцидента пока не разглашаются. Движение в районе происшествия может быть временно ограничено. Ожидается официальное заявление следственных органов.
Ранее сообщалось, что газовый баллон взорвался на стройке на Новосущевской улице в Москве. Чрезвычайное происшествие было зафиксировано на территории Российского университета транспорта. По словам свидетелей, после взрыва одного из рабочих отбросило назад, и он перестал шевелиться. Обоих сотрудников госпитализировали для оказания медицинской помощи. На данный момент их жизням ничего не угрожает.
До этого в Тюмени при взрыве газового баллона в автомобиле погиб один человек. ЧП произошло на территории гаражного кооператива.