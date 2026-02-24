«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике

Преподаватель парикмахерского искусства из Санкт-Петербурга Евгений Энников рассказал порталу 78.ru, что чудом избежал гибели в Мексике. Мужчина только что вернулся из штата, где боевики устроили настоящий ад после ликвидации наркобарона. Его друзьям, оставшимся в эпицентре событий в Гвадалахаре, сейчас приходится прятаться от преступников.

Боевики начали жечь автомобили и заправки, нападать на мирных жителей и забрасывать дома коктейлями Молотова, поделился мужчина. По словам петербуржца, полиция в Мехико усилена втрое, однако никто не знает, чего ждать дальше.

Люди едут на машине, их выкидывают и поджигают сразу же. Бензозаправки поджигаются. В квартиры кидают типа коктейлей Молотова. Аэропорт захвачен. <...> Самолеты перенаправлялись на другой запасной аэропорт в соседние штаты, — добавил петербуржец.

Мужчина надеется, что его друзьям удастся выбраться из опасной зоны в ближайшие дни. Пока же они вынуждены сидеть по домам, наблюдая за тем, как город охватывает огонь и хаос.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в Мексике, вспыхнувших после убийства лидера крупнейшего наркокартеля, погибли 27 сотрудников силовых ведомств. Как сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш, в стране продолжают действовать повышенные меры безопасности, чтобы не допустить новой волны насилия.