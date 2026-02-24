Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 01:16

«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике

Петербуржец рассказал о нападениях и поджогах машин в Мексике в ходе беспорядков

Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Преподаватель парикмахерского искусства из Санкт-Петербурга Евгений Энников рассказал порталу 78.ru, что чудом избежал гибели в Мексике. Мужчина только что вернулся из штата, где боевики устроили настоящий ад после ликвидации наркобарона. Его друзьям, оставшимся в эпицентре событий в Гвадалахаре, сейчас приходится прятаться от преступников.

Боевики начали жечь автомобили и заправки, нападать на мирных жителей и забрасывать дома коктейлями Молотова, поделился мужчина. По словам петербуржца, полиция в Мехико усилена втрое, однако никто не знает, чего ждать дальше.

Люди едут на машине, их выкидывают и поджигают сразу же. Бензозаправки поджигаются. В квартиры кидают типа коктейлей Молотова. Аэропорт захвачен. <...> Самолеты перенаправлялись на другой запасной аэропорт в соседние штаты, — добавил петербуржец.

Мужчина надеется, что его друзьям удастся выбраться из опасной зоны в ближайшие дни. Пока же они вынуждены сидеть по домам, наблюдая за тем, как город охватывает огонь и хаос.

Ранее стало известно, что во время беспорядков в Мексике, вспыхнувших после убийства лидера крупнейшего наркокартеля, погибли 27 сотрудников силовых ведомств. Как сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш, в стране продолжают действовать повышенные меры безопасности, чтобы не допустить новой волны насилия.

Мексика
бунт
наркокартели
Санкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроивший взрыв у Савеловского вокзала погиб на месте
Посол США совершил демарш в адрес МИД Франции
Самая легкая рабочая неделя началась для россиян
«В полном безумии!»: во Франции пришли в ужас от обещаний Макрона Украине
Десятки штрафов, позднее отцовство, скандалы: как живет Аркадий Укупник
Взрыв машины ГАИ в Москве: погиб полицейский. Кто подрывник, что известно?
В Сети появились кадры с места взрыва в Москве
Стало известно о гибели полицейского при взрыве в Москве
«Выкидывают из машин и жгут»: петербуржец рассказал о бунте в Мексике
В МИД РФ объяснили, как можно завершить конфликт на Украине
Раскрыта тема важных переговоров США и России в Женеве
Машина взлетела на воздух на территории Москвы
ПВО за три часа «подрезала крылья» 24 украинским беспилотникам
Скандальный сайт «Миротворец» пополнился десятками новых имен россиян
«Открытое нарушение»: Киев уличили в использовании нефти в качестве оружия
Мирный житель попал под удар дрона ВСУ под Белгородом
Личная жизнь, слова об СВО, скандал с Михалковым: где сейчас Кирилл Кяро
Самолеты вновь «пропали» над российским городом
«Без виз, как в 45-м»: Медведев оценил угрозу закрыть Шенген для бойцов СВО
Зеленский проигнорировал важный разговор о «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни
Общество

Натерла картошку, кинула щепотку паприки — и в духовку на пергамент. Лепешки «Пикантные» — румяные, ароматные и без лишней возни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.