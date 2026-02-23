Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 20:07

Более 20 силовиков погибли во время беспорядков в Мексике

Министр Арфуш: боевики картеля убили 27 силовиков во время беспорядков в Мексике

Фото: Diana Marquez/XinHua/Global Look Press
Во время беспорядков в Мексике, вспыхнувших после убийства лидера крупнейшего наркокартеля, погибли 27 сотрудников силовых ведомств, сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш. По его словам, которые приводит РИА Новости, в стране продолжают действовать повышенные меры безопасности, чтобы не допустить новой волны насилия.

Произошло 27 нападений на представителей власти, в Халиско — шесть. Погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, один сотрудник охраны и один сотрудник прокуратуры штата, — рассказал он.

По официальным данным, со стороны преступных группировок погибли 30 человек. Министр сообщил, что после спецоперации они устроили 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах. Также правоохранители задержали 70 человек, подытожил Арфуш.

Ранее стало известно, что картель «Новое поколение Халиско» (CJNG) развернул преступные сети более чем в 40 странах мира. Представители криминальной группировки действовали на территориях Европы, Азии и Австралии, в Южной Африке и Испании. Кроме того, оказалось, что CJNG сохраняет влияние в 30 штатах Мексики.

