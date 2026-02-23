Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 17:41

Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах

El Universal: картель CJNG расширил свое присутствие до 40 стран мира

Судебно-медицинская машина скорой помощи, в которой, по неофициальным сообщениям, могут находиться останки Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо» Судебно-медицинская машина скорой помощи, в которой, по неофициальным сообщениям, могут находиться останки Немесио Осегеры Сервантеса, известного как «Эль Менчо» Фото: FÃlix MArquez/dpa/Global Look Press
Картель «Нового поколения Халиско» (CJNG) установил свое присутствие практически во всех субъектах Мексики и развернул преступные сети более чем в 40 странах мира, передает издание El Universal. Группировка смогла проникнуть на новые территории благодаря союзам с местными бандами и установлению контроля над локальными властями.

Помимо Латинской Америки, щупальца картеля дотянулись до Европы, Азии и Австралии, а в прошлом году деятельность организации была замечена даже в Южной Африке и Испании. На национальном уровне CJNG доминирует в торговле наркотиками, вымогательстве и воровстве ресурсов, сохраняя влияние в 30 штатах Мексики. Исследователь CASEDE Армандо Родригес Луна в беседе с газетой добавил, что в ряде регионов картель обладает абсолютной властью.

Что известно очень конкретно, так это то, что он осуществляет контроль большинства или всего штата Халиско и Мичоакан, где ему не нужно оспаривать или вести переговоры с какой-либо преступной группировкой, — пояснил журналистам эксперт.

Масштаб деятельности картеля привел к тому, что в феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа официально признала CJNG «транснациональной террористической организацией».

Ранее в Сети появились кадры масштабных разрушений в Мексике, где после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) вспыхнули массовые беспорядки. На опубликованных в Сети видео запечатлены десятки горящих автомобилей и магазинов, а также заблокированные ключевые магистрали.

наркокартели
преступность
коррупция
Мексика
