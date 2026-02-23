Лишившийся главаря мексиканский картель CJNG имел связи в 40 странах

Картель «Нового поколения Халиско» (CJNG) установил свое присутствие практически во всех субъектах Мексики и развернул преступные сети более чем в 40 странах мира, передает издание El Universal. Группировка смогла проникнуть на новые территории благодаря союзам с местными бандами и установлению контроля над локальными властями.
Помимо Латинской Америки, щупальца картеля дотянулись до Европы, Азии и Австралии, а в прошлом году деятельность организации была замечена даже в Южной Африке и Испании. На национальном уровне CJNG доминирует в торговле наркотиками, вымогательстве и воровстве ресурсов, сохраняя влияние в 30 штатах Мексики. Исследователь CASEDE Армандо Родригес Луна в беседе с газетой добавил, что в ряде регионов картель обладает абсолютной властью.
Что известно очень конкретно, так это то, что он осуществляет контроль большинства или всего штата Халиско и Мичоакан, где ему не нужно оспаривать или вести переговоры с какой-либо преступной группировкой, — пояснил журналистам эксперт.
Масштаб деятельности картеля привел к тому, что в феврале 2025 года администрация президента США Дональда Трампа официально признала CJNG «транснациональной террористической организацией».
Ранее в Сети появились кадры масштабных разрушений в Мексике, где после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) вспыхнули массовые беспорядки. На опубликованных в Сети видео запечатлены десятки горящих автомобилей и магазинов, а также заблокированные ключевые магистрали.