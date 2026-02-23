В Сети появились пугающие кадры последствий беспорядков в Мексике

В сети появились кадры масштабных разрушений в Мексике, где после ликвидации лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегеры Сервантеса (Эль Менчо) вспыхнули массовые беспорядки. На опубликованных в Сети видео запечатлены десятки горящих автомобилей и магазинов, а также заблокированные ключевые магистрали.

Наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Тихуане, где, по данным местных властей, за одну ночь зафиксировано более 25 инцидентов, включая поджоги пяти предприятий.

Волна насилия охватила сразу пять штатов страны, среди которых Халиско, Мичоакан и Герреро. Силовики сообщают о задержании 11 человек в Тихуане, однако беспорядки продолжают распространяться по регионам, где позиции картеля были наиболее сильны.

Ликвидация Эль Менчо 22 февраля стала серьезным ударом по структуре, которую СМИ называли доминирующей организацией по торговле синтетическими наркотиками. Хаос на улицах мексиканских городов стал ответом группировки на смерть своего предводителя. В настоящее время власти пытаются восстановить контроль над ситуацией.