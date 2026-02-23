В Мексике подтвердили гибель самого разыскиваемого в стране наркобарона

Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель главаря одного из самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Ликвидация произошла в ходе спецоперации с участием армии, ВВС и Национальной гвардии, после чего в стране вспыхнули массовые беспорядки.
В ходе операции военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, открыли ответный огонь, — рассказали в ведомстве.
Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого Эль Менчо, скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Двоих членов группировки задержали, изъято большое количество оружия, включая гранатометы.
Сразу после известия о смерти наркобарона как минимум в пяти штатах начались поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром насилия стал родной штат Эль Менчо — Халиско.
Власти стягивают дополнительные подразделения Национальной гвардии и армии для подавления беспорядков. В операции принимали участие мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, предоставивших разведданные.
Ранее сообщалось, что США намерены воевать с мексиканскими наркокартелями. Американские войска обеспечат мексиканской армии разведку и воздушное прикрытие, из-за того что проблема поставок наркотиков в США носит острый характер.