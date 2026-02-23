Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 00:07

В Мексике подтвердили гибель самого разыскиваемого в стране наркобарона

Минобороны Мексики подтвердило гибель главаря наркокартеля CJNG Эль Менчо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Министерство национальной обороны Мексики подтвердило гибель главаря одного из самых жестоких наркокартелей «Новое поколение Халиско» (CJNG) Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо. Ликвидация произошла в ходе спецоперации с участием армии, ВВС и Национальной гвардии, после чего в стране вспыхнули массовые беспорядки.

В ходе операции военнослужащие подверглись нападению и, защищая свою жизнь, открыли ответный огонь, — рассказали в ведомстве.

Четверо преступников были убиты на месте, еще трое, включая самого Эль Менчо, скончались от ранений при транспортировке в Мехико. Двоих членов группировки задержали, изъято большое количество оружия, включая гранатометы.

Сразу после известия о смерти наркобарона как минимум в пяти штатах начались поджоги автомобилей и перекрытие дорог. Эпицентром насилия стал родной штат Эль Менчо — Халиско.

Власти стягивают дополнительные подразделения Национальной гвардии и армии для подавления беспорядков. В операции принимали участие мексиканские спецслужбы при содействии американских коллег, предоставивших разведданные.

Ранее сообщалось, что США намерены воевать с мексиканскими наркокартелями. Американские войска обеспечат мексиканской армии разведку и воздушное прикрытие, из-за того что проблема поставок наркотиков в США носит острый характер.

Мексика
наркокартели
гибель
протесты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Житель Воронежа смыл в унитаз джинсы и наглухо забил трубы
Автомобили встали в пробку перед крымской переправой
Ракетный обстрел Белгорода 23 февраля: повреждения, жертвы, что известно
В США установили, кто пытался проникнуть в поместье Трампа с дробовиком
«Символ народной любви»: Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Инфраструктура Белгорода пострадала при атаке ВСУ
Составлен список самых громких скандалов зимней Олимпиады в Италии
Десятки дронов ВСУ неудачно атаковали несколько регионов России
«Погибли на месте»: страшное ДТП под Воронежем унесло жизни четырех человек
Очевидцы рассказали об обстреле Белгорода ракетами HIMARS
«В ход идут ножницы»: ВСУ в панике и неразберихе сбивают собственные дроны
Фицо назвал дату отключения Украины от поставок электроэнергии
В Мексике подтвердили гибель самого разыскиваемого в стране наркобарона
В Подмосковье погиб катавшийся на тюбинге ребенок
Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр стартовала в Вероне
В Мексике начались беспорядки из-за слухов о гибели наркобарона
Мексика в огне и хаосе: убит главный наркобарон, что с туристами из России
Дело украинской ОПГ в Египте отложили
Под Одессой семьи мобилизованных перекрыли вход в военкомат
Хозяин американской ЧВК начал работать на Украину
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.