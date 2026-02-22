Мужчина открыл огонь по чужому внедорожнику

В центре Нижнего Новгорода неизвестный мужчина обстрелял белый внедорожник, передает Telegram-канал Ni Mash. Инцидент произошел на улице Белинского, напротив лицея №38.

По словам хозяйки автомобиля, мужчина приблизился к мусорному контейнеру и оттуда сделал несколько выстрелов в машину. В результате транспорт получил пять пулевых попаданий.

По информации канала, девушка оценила материальный ущерб от инцидента в полмиллиона рублей и обратилась в полицию с заявлением. Сейчас она опасается за свою безопасность.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы неизвестный мужчина заблокировал дорогу и выстрелил в машину, выезжавшую со двора на 6-й Радиальной улице. Подозреваемого задержали на месте, у него изъяли предмет, похожий на пистолет. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

До этого жителя Санкт-Петербурга застрелили в его машине во дворе дома по Искровскому проспекту. Преступник скрылся с места происшествия. По предварительной информации, погибший был водителем такси, а подозреваемый — его сосед, ранее состоявший на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого уже задержали.