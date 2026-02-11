Сосед с психическим расстройством застрелил таксиста в его автомобиле

Зимняя Олимпиада — 2026
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жителя Санкт-Петербурга застрелили в его собственной машине, передает пресс-служба регионального главка СК России. После совершенного преступления фигурант скрылся. Инцидент произошел во дворе дома по Искровскому проспекту. По предварительной информации, которую приводит ТАСС, мужчина сел к себе в машину, после чего к нему подошел неизвестный и выстрелил тому в голову.

По данным «Фонтанки», жертва и предполагаемый убийца жили рядом: 63-летний погибший — водитель такси, второй — его сосед, находившийся на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого уже задержали.

Ранее сообщалось, что погибшим при стрельбе в анапском техникуме охранником оказался 55-летний местный житель Николай — мужчина закрыл собой студентов от пуль. Студенты с любовью называли его «дядя Коля» и уважительно к нему относились. У погибшего мужчины осталась семья — жена и дочка.

Также стало известно, что 15-подросток с ножом совершил нападение в общежитии медицинского вуза в Уфе. Жертвами стали четверо студентов и полицейский. Происшествие случилось в корпусе на улице Репина, где проживают иностранные студенты. Подозреваемого задержали на месте.

