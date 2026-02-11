Сосед с психическим расстройством застрелил таксиста в его автомобиле Жителя Петербурга застрелили в его собственной машине

Жителя Санкт-Петербурга застрелили в его собственной машине, передает пресс-служба регионального главка СК России. После совершенного преступления фигурант скрылся. Инцидент произошел во дворе дома по Искровскому проспекту. По предварительной информации, которую приводит ТАСС, мужчина сел к себе в машину, после чего к нему подошел неизвестный и выстрелил тому в голову.

По данным «Фонтанки», жертва и предполагаемый убийца жили рядом: 63-летний погибший — водитель такси, второй — его сосед, находившийся на учете в психоневрологическом диспансере. Подозреваемого уже задержали.

